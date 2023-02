Vodafone: accordo con Google per supportare i messaggi RCS

Google ha stretto un accordo con Vodafone, una delle principali società di telecomunicazioni in Europa, che amplierà l’impronta degli smartphone Pixel e di Android TV, oltre che a fornire un accesso privilegiato ai messaggi RCS per i clienti in tutto il continente.

Vodafone, Google e messaggi RCS per milioni di europei

Vodafone è uno dei principali operatori e ISP in tutta Europa e opera anche in alcune parti dell’Africa, dell’Asia e dell’Oceania. L’azienda è stata uno dei principali attori nello sviluppo della messaggistica SMS, inviando il primo messaggio di testo SMS nel 1992. Ora, la società ha deciso di implementare RCS, spostando la gestione dei messaggi RCS per i clienti Vodafone sulla piattaforma Jibe di Google.

I clienti Android su Vodafone potrebbero già utilizzare RCS tramite il lancio della tecnologia da parte di Google nel 2021, ma l’annuncio di oggi rende tale metodo il modo ufficiale per utilizzare RCS sulla rete del gestore. Significa anche che gli smartphone venduti da Vodafone verranno precaricati l’app Messaggi del colosso americano.

Vodafone è tutt’altro che la prima a trasferire la gestione di RCS a Google, con T-Mobile e AT&T che adottano entrambe Jibe negli Stati Uniti. Verizon gestisce il proprio back-end RCS, ma imposta comunque i suoi telefoni su Google Messaggi.

Gli smartphone Google Pixel saranno venduti nei Vodafone Store

Oltre a supportare RCS, questo accordo vedrà anche i telefoni Pixel venduti nei negozi Vodafone in più mercati. Ciò porterà anche alla vendita di Pixel Buds e Pixel Watch, con quest’ultimo che aggiungerà anche il supporto alla rete di Vodafone per LTE e il servizio OneNumber dell’operatore.

I clienti mobili Vodafone in Italia potranno utilizzare i nuovi modelli Pixel 7, oltre a Pixel Watch e Pixel Buds, con la pluripremiata copertura 5G di Vodafone. Vodafone e Google miglioreranno anche in modo significativo l’esperienza di altri dispositivi connessi, incluso Pixel Watch, attraverso la rete mobile di Vodafone e il servizio OneNumber.

Infine, l’accordo renderà anche Android TV la piattaforma “preferita” di Vodafone per i set-top box del servizio Vodafone TV in futuro.

via