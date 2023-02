Il display del prossimo Motorola Razr flessibile sarà enorme

Gli smartphone potrebbero sembrare un po’ noiosi di questi tempi, ma c’è una categoria di prodotti in cui non sentirai mai pronunciare quella parola: pieghevoli. Mentre Samsung continua a dominare lo spazio, i concorrenti non statunitensi come OPPO hanno fatto alcuni seri progressi nell’hardware, il tutto mentre le voci su Google e OnePlus che si tuffano nella scena continuano a turbinare. Poi c’è Motorola, un’azienda che è riuscita a lanciare tre smartphone pieghevoli col brand Razr negli ultimi anni, ma senza il successo per dimostrarlo. Ciò potrebbe cambiare, tuttavia, poiché il marchio si muove per soddisfare una richiesta di funzionalità preferita dai fan.

Evan Blass ha pubblicato su Twitter tre foto di un telefono pieghevole Motorola, presumibilmente il prossimo capitolo della serie Razr. Ancora una volta, questo è un pieghevole a forma di conchiglia, che continua sul design generico visto per l’ultima volta sul Razr di terza generazione e manca completamente dell’aspetto iconico del megahit degli anni 2000. Ciò che manca in un’estetica accattivante, tuttavia, è più che compensato da un enorme display frontale.

A differenza della maggior parte dei telefoni a conchiglia, Motorola sembra estendere il display esterno alla maggior parte del dispositivo. Ciò significa che l’azienda deve tenere conto non di uno, non di due, ma di tre ritagli dello schermo, per fare spazio sia ai sensori della fotocamera che al flash. Con tale compromesso, tuttavia, sarai in grado di visualizzare le notifiche complete senza dover aprire il telefono.

Potresti essere in grado di aprire app complete con accesso a una schermata iniziale personalizzata; un’immagine mostra persino un’icona del drawer delle app, che potenzialmente ti dà il pieno controllo su qualsiasi cosa installata sul tuo dispositivo.

Dovremo aspettare per uno sguardo migliore al software di Motorola per sapere esattamente cosa può e non può fare questo display, ma sembra un grande aggiornamento rispetto al relativamente piccolo pannello da 2,7″ del modello di passata generazione.

Motorola si è appoggiata alle specifiche di punta con il Razr di terza generazione dello scorso anno, qualcosa che ci piacerebbe vedere continuare con il suo successore.

via