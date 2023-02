I Samsung Galaxy S23 ricevono il primo aggiornamento software | Novità

La competenza di un OEM Android è spesso misurata dal rilascio tempestivo degli aggiornamenti software. Per molti consumatori, la velocità e la frequenza di questi rilasci sono fattori critici nel decidere quale telefono acquistare. Samsung viene subito in mente come una delle aziende più veloci a inviare aggiornamenti, oltre a fornire gli aggiornamenti del sistema operativo più lunghi del mercato. Il colosso tecnologico sudcoreano sta ora rilasciando il primo aggiornamento software per la serie Samsung Galaxy S23, poche settimane dopo il suo debutto.

Samsung Galaxy S23 con la patch di sicurezza di febbraio 2023

La patch day-one di Samsung per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra porta con sé l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2023. Il rilascio è qui solo pochi giorni dopo che i dispositivi hanno iniziato a essere spediti ai clienti.

Per coloro che hanno preordinato uno dei telefoni Samsung più recenti e migliori e hanno ricevuto le loro unità, l’aggiornamento dovrebbe ora essere visualizzato sul proprio telefono. Secondo GSMArena, l’aggiornamento sta colpendo i modelli in tutta Europa, anche se è solo una questione di tempo prima che arrivi per i modelli in altri mercati. Le varianti sbloccate lo raccoglieranno naturalmente per prime, seguite dai modelli bloccati dal corriere.

L’aggiornamento ha un peso di quasi 600 MB, con la versione del firmware S91xBXXU1AWBD. Come previsto, i componenti dell’aggiornamento includono i consueti miglioramenti della stabilità e correzioni di bug. Anche le prestazioni migliorate e le funzionalità avanzate sono al seguito, senza dettagli specifici.

Un sacco di app precaricate di Samsung verranno inoltre aggiornate alla versione più recente una volta installato l’aggiornamento, inclusi Samsung Kids, Samsung Notes, Health, SmartThings e altro.

La tastiera Samsung rimane buggata

Sfortunatamente, l’ultima patch non fa menzione di un aggiornamento per l’app Samsung Keyboard, che apparentemente è uno dei colpevoli del problema di esaurimento della batteria in corso che interessa le serie di telefoni Galaxy S22 e S21 dopo il rilascio di One UI 5.1.

Diversi utenti si sono lamentati alcuni giorni fa del fatto che le batterie dei loro telefoni si sono esaurite rapidamente dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento One UI, con alcuni utenti che hanno segnalato casi di surriscaldamento.

