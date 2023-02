Recensione Nanoleaf Lines: l’illuminazione smart si fa divertente

Nanoleaf è una delle tante aziende che stanno avanzando con prodotti di illuminazione intelligenti innovativi e colorati e, dopo aver provato con piacere le mattonelle Canvas e i Mini Triangles della linea Shapes, abbiamo avuto l’occasione di testare anche le ultime arrivate nel catalogo, le Nanoleaf Lines.

L’illuminazione per interni è passata da funzionale a divertente negli ultimi anni, sia che si tratti semplicemente di avvitare un paio di lampadine intelligenti o di aggiungere effetti complicati e colorati che possono cambiare l’atmosfera della casa. Con i prodotti Nanoleaf però ci si trova su tutto un altro livello.

Cosa sono le Nanoleaf Lines

Le Nanoleaf Lines sono delle barre luminose a LED ultraleggere con zone bicolore in cui ciascuna zona è in grado di visualizzare uno degli oltre 16 milioni di colori RGB. Possono essere montati sulla parete o sul soffitto per passare da una rilassante scena al tramonto a un intenso look da discoteca (completo di interattività a ritmo di musica) con il semplice tocco di un pulsante nel controller (o un comando vocale).

Nanoleaf offre delle particolari coperture come accessori opzionali che possono essere montati sulle barre in modo da adattarsi alle proprie preferenze (di base sono bianche ma sono disponibili coperture in nero e in rosa). Inoltre è possibile espanderle per piegarsi attorno alle pareti grazie ai nuovi connettori flessibili disponibili anche come accessori opzionali.

Ma anche senza gli extra, le Lines fanno la loro figura sia quando sono accese che quando sono spente.

Unboxing

La versione che abbiamo testato si chiama Starter Pack e costa 199,99 euro.

Questa versione include 9x barre luminose, 9x connettori di montaggio con 9x cappucci, un alimentatore, un controller da agganciare ad una delle barre e un paio di adesivi extra (in caso si dovesse commettere un errore nel fissaggio).

Per chi volesse espandere la propria configurazione, Nanoleaf offre un Expansion Pack, che viene fornito con tre barre aggiuntive e tre connettori aggiuntivi, per 79,99 euro.

Bisogna tenere presente che non si può utilizzare il pacchetto di espansione senza lo Starter Pack.

Caratteristiche fisiche

A differenza della gamma esistente di forme di pannelli luminosi di Nanoleaf, le Lines capovolgono il funzionamento emettendo la luce che viene poi riflessa e diffusa dal muro o dal soffitto. Ciò significa che la luce emessa si riflette effettivamente sulle pareti invece che direttamente dai pannelli.

Con i pannelli Nanoleaf che abbiamo testato in passato, abbiamo notato che le singole piastrelle, da spente, spesso si perdevano a causa degli effetti di luce o del design più ampio: con Nanoleaf Lines, la configurazione è l’evento principale, mentre la retroilluminazione aggiunge un accento vivace.

Per via della forma estremamente diversa rispetto agli altri prodotti Nanoleaf, gli ingegneri sono stati costretti a utilizzare un tipo di connettore diverso e non interoperabile. Cosa vuol dire? Non si possono combinare Shapes (connettore a bottone), Canvas (connettore Link) e Lines in un unico progetto.

Montaggio a parete

L’installazione, sebbene semplice da eseguire, richiede aiuto. Nanoleaf suggerisce di stendere il progetto finale – connettori e tutto il resto – su una superficie piana, quindi chiedere a un amico di aiutare ad attaccarlo dove si vuole in una volta sola.

Questo per evitare errori quando si attaccano i connettori esagonali in modo che le barre luminose non siano disallineate.

C’è da dire che c’è la si può cavare da soli se si sta attenti e si inserisce una sezione alla volta.

Una volta scelto il progetto e creato su un tavolo, consigliamo di collegare l’alimentazione e verificare che tutto funziona correttamente. Fatto ciò, si può iniziare a rimuovere la pellicola nel nastro biadesivo preapplicato in ogni connettore e attaccare le barre al muro.

Configurazione nell’app e integrazione smart home

Anche la connessione all’app Nanoleaf è abbastanza semplice, così come la sua configurazione su Apple HomeKit o Google Home.

In questo caso vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre guide di approfondimento (configurazione e Google Assistant) dove spieghiamo nel dettaglio come fare.

C’è da dire che la loro illuminazione può essere gestita anche dal pratico controller da applicare come un cappuccio a uno dei connettori.

È interessante notare che le Nanoleaf Lines funzionano anche come un router Thread. Quindi, se si utilizza già la gamma Essentials tramite Bluetooth, dopo aver configurato Lines nella propria casa, le lampadine intelligenti Nanoleaf e la striscia luminosa rispondono molto più rapidamente: non è necessario utilizzare un altro router Thread come l’Apple HomePod mini.

Conclusioni

Le Nanoleaf Lines sono senza dubbio il prodotto più scenico nella lineup dell’azienda canadese. E, come bonus, anche con lo Starter Pack da 9 pezzi è possibile coprire una porzione molto estesa di parete.

Il discorso se comprarle o meno è lo stesso degli altri prodotti Nanoleaf: sono un acquisto ideale per tutti coloro vogliono dare un’atmosfera unica e personalizzata alla propria casa. Tuttavia, il prezzo da 199,99 euro non è affatto da sottovalutare.