OPPO Find N2 Flip ufficiale: “carne fresca” nel mercato dei flip phone

La vita della serie Samsung Galaxy Z Flip non sarà facile come una volta. Oggi, un nuovo concorrente si unisce al segmento globale, nel tentativo di conquistare il suo spazio nella crescente categoria dei pieghevoli. OPPO ha infatti lanciato il nuovo smartphone flessibile a conchiglia OPPO Find N2 Flip.

Il dispositivo vuole convincere gli utenti che è un’alternativa migliore ai normali smartphone e anche migliore delle offerte Samsung. L’OPPO Find N2 Flip competerà con artisti del calibro di Galaxy Z Flip4, Motorola RAZR 2022 e Huawei P50 Pocket. Come puoi vedere, il segmento dei flip-fold è il più diversificato nei mercati globali.

OPPO è convinto che l’Oppo Find N2 Flip rappresenti un’offerta migliore rispetto al Galaxy Z Flip4. L’azienda è orgogliosa del lavoro svolto nel telefono per fornire una piega del display meno visibile. A questo proposito, lo smartphone è stato inoltre certificato TÜV Rheineland per la sua capacità di resistere a oltre 400.000 piegature a temperatura ambiente. Ciò equivale ad aprire e chiudere lo smartphone circa 100 volte al giorno per più di dieci anni. È stato inoltre testato fino a 100.000 volte a 50° Celsius con il 95% di umidità, e a -20° Celsius.

Caratteristiche tecniche

L’OPPO Find N2 Flip è dotato di un display interno OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ mentre il display esterno è da 3,23 pollici. Vale la pena notare che entrambi i display sono più grandi di quelli del Galaxy Z Flip.

La batteria è anche più grande dell’offerta di Samsung, con OPPO che è riuscita a dotare questo dispositivo di una doppia cella da 4.300 mAh. Potrebbe non sembrare molto quando guardiamo i normali smartphone, tuttavia è un’impresa impressionante per un dispositivo che si piega come un classico telefono a conchiglia. Non è facile riempire grandi batterie con questo design, quindi Oppo ha fatto buoni progressi.

Per rendere le cose ancora più interessanti, c’è una ricarica da 44 W per il dispositivo.

Mentre il Galaxy Z Flip4 e il RAZR 2022 portano lo Snapdragon 8+ Gen 1, OPPO ha l’alternativa: il Find N2 Flip racchiude il SoC Mediatek Dimensity 9000+. Questo è uno dei rari casi in cui il SoC di punta di MediaTek del 2022 arriva al di fuori della Cina.

In abbinata a ciò, lo smartphone viene fornito con 8 GB/12 GB/16 GB di RAM e 256 GB/512 GB di memoria interna. Il dispositivo esegue anche ColorOS 13 di Oppo su Android 13.

Sul fronte fotografico comprende una fotocamera principale da 50 MP, una ultrawide da 8 MP e una fotocamera frontale per selfie da 32 MP con messa a fuoco automatica. Vale la pena notare che è perfettamente possibile utilizzare la configurazione della fotocamera principale per catturare selfie. In tal caso, il display esterno fungerà da mirino.

display: esterno: AMOLED 3,26″ 720×382, 30/60Hz, 250ppi, 800nit, Corning Gorilla Glass 5 interno: AMOLED LTPO 6,8″ FHD+, 1-120Hz, 403ppi, 1.200nit, vetro UTG

processore: MediaTek Dimensity 9000+

MediaTek Dimensity 9000+ memoria: 8GB di RAM LPDDR5 256GB interna UFS 3.1

connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS sensore impronte: laterale

laterale fotocamere: frontale: 32MP, f/2,4, FOV 90°, AF posteriori: 50MP principale, f/1,8, FOV 86°, AF 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 112°

batteria: 4.300mAh con ricarica SUPERVOOC da 44W

4.300mAh con ricarica SUPERVOOC da 44W dimensioni: aperto: 166,2×75,2×7,45mm chiuso: 85,5×75,2×16,02mm

peso: 191g

Disponibilità e prezzo

OPPO Find N2 Flip sarà disponibile nel nostro Paese nei prossimi giorni nelle colorazioni Astral Black e Moonlit Purple al prezzo consigliato al pubblico di 1199,99 Euro.

Promozioni di lancio

In occasione del lancio del nuovo Find N2 Flip, OPPO offre la possibilità di usufruire di esclusive promozioni acquistando su OPPO Store. Durante le prime 72 ore dal lancio, dalle 16:00 del 15 Febbraio alle 16:00 del 18 Febbraio, sarà possibile pre-ordinare OPPO Find N2 Flip in bundle con cover, 100€ di sconto immediato a carrello una volta effettuato l’acquisto oltre ad una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Successivamente, dal 18 Febbraio fino al 27 Febbraio, sarà invece possibile effettuare il pre-ordine di OPPO Find N2 Flip in bundle con cover, 100€ di sconto su un secondo prodotto acquistato su OPPO store e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Infine, dal 28 Febbraio al 16 Aprile sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.