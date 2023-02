Android 14 permetterà di disinstallare le app pre-installate degli operatori telefonici

Il tuo telefono potrebbe avere Android 13, ma Google è già al lavoro su Android 14. La primissima anteprima per sviluppatori della prossima versione di Android è già disponibile, permettendoci di dare una sbirciatina ad alcune delle ultime funzionalità che Google sta preparando. E anche se all’inizio potrebbe non sembrare molto, ci sono molte nuove funzionalità divertenti con cui stiamo già familiarizzando. Una delle più importanti che sono stati individuate è una nuova opzione che potrebbe consentirti di tenere d’occhio e rimuovere facilmente il bloatware installato dal tuo operatore telefonico o dal produttore del dispositivo.

Android 14 ha aggiunto una nuova opzione per vedere “app installate in background“, come notato da Mishaal Rahman e pubblicato su XDA. Al momento non è un’opzione rivolta all’utente, ma è nascosta dietro una versione separata, apparentemente in fase di sviluppo dell’app Impostazioni chiamata “Spa”, che è protetta da una flag dello sviluppatore.

Quando apri il menu, vedrai una descrizione che dice “il produttore del tuo dispositivo potrebbe installare app sul tuo dispositivo in background o consentire al tuo operatore e ad altri partner di farlo“. Quella pagina elencherebbe tutte le app installate in background a tua insaputa e ti consentirebbe di disinstallarle facilmente.

Al giorno d’oggi è meno comune di quanto non fosse in passato perché le persone hanno iniziato a notarlo, ma è noto che produttori e gli operatori telefonici installano bloatware sui dispositivi degli utenti in background. Niente di tutto ciò è necessario per il corretto funzionamento del telefono, quindi può essere rimosso in sicurezza.

Questa funzione è attualmente nascosta e, dopotutto, questa è la primissima anteprima per sviluppatori di Android 14. Ciò potrebbe significare che la vedremo sviluppata in una funzionalità completa rivolta all’utente o scartata entro i prossimi mesi. Solo il tempo lo dirà.

