Samsung Galaxy S23 utilizza un display OLED più efficiente di nuova generazione

Samsung ha introdotto molti piccoli miglioramenti con la serie Galaxy S23, tra cui una migliore qualità della fotocamera, batterie leggermente più grandi, software migliorato, altoparlanti migliori e velocità di ricarica ancora più elevate. Tuttavia, l’azienda ha continuato a utilizzare un pannello OLED in grado di raggiungere 1.750 nit di luminosità di picco, simile al Galaxy S22 Ultra.

Sebbene la maggior parte delle persone pensasse che l’azienda stesse utilizzando esattamente lo stesso pannello, non lo è. Secondo Samsung Display, la serie Galaxy S23 ha un pannello OLED più nuovo e con una migliore efficienza energetica. Utilizza un nuovo materiale organico che migliora la luminosità riducendo al contempo il consumo energetico.

L’azienda ha raggiunto questo obiettivo migliorando la velocità di movimento degli elettroni nello strato organico. Secondo le statistiche dell’azienda, il nuovo pannello consuma dal 13% al 16% in meno per raggiungere lo stesso livello di luminosità.

Secondo Dylan Raga, un esperto di display di XDA Developers, il nuovo pannello della serie Galaxy S23 consuma 0,6 W in meno rispetto all’iPhone 14 Pro per raggiungere una luminosità di 1.150 nit.

In the end, it all comes down to efficiency. And the S23 Ultra delivers. On par with the iPhone 14 Pro Max up to 400 nits, and takes the lead in HBM, using ~600 mW fewer at 1150 nits fullscreen. Generationally better than the S22+ M11 screen (which is also 9% smaller in area) pic.twitter.com/7tE2W9R2GU

— Dylan Raga (@dylan_raga) February 14, 2023