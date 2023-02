Google al lavoro su Maple e Cypress, nuovi chip ARM pensati per i server

Dopo i chip VCU “Argos” che aiutano YouTube a elaborare i video in modo più efficiente e Tensor dedicati all’intelligenza artificiale, Google sta lavorando su chip ARM pensati per i propri server.

Secondo The Information, sono in fase di sviluppo due chip per server basati su ARM da 5 nm. Maple è “basato su un progetto esistente del produttore di chip Marvell Technology“, mentre Cypress è “un progetto interno sviluppato da un team in Israele“.

Entrambi provengono dal team di progettazione di chip per server guidato da un veterano di 25 anni nella progettazione e fornitura di CPU personalizzate che ha lavorato in precedenza presso Intel. Uri Frank è diventato VP of Engineering di Google per la progettazione di chip per server nel marzo del 2021.

La società in precedenza aveva affermato di essersi concentrata su Systems on Chip (SoC) in cui “più funzioni si trovano sullo stesso chip o su più chip all’interno di un pacchetto” per latenza e larghezza di banda “migliori di ordini di grandezza” tra i componenti per ridurre notevolmente la potenza e costo.

Questo progetto segue il lavoro di Google sulle Tensor Processing Unit (TPU) per velocizzare i carichi di lavoro ML, gli SSD personalizzati, gli switch di rete e le schede di interfaccia di rete. Si dice che Google Cloud miri a prestazioni che sono “almeno paragonabili a quelle dei chip server di Intel e AMD“.

In questo modo, Google potrebbe evitare di acquistare i chip di quei fornitori al prezzo al dettaglio e invece pagare per produrre i propri chip personalizzati al costo (licenza ARM, sviluppo e produzione), ha affermato una delle persone. Il suo obiettivo finale è migliorare i suoi chip nel tempo in modo che offrano dal 20% al 40% in più di prestazioni in termini di prezzo rispetto agli equivalenti di Intel.

Il progetto per Maple è stato appena completato e consegnato a TSMC (Taiwan Semiconductor) per la produzione di prova. Tuttavia, è considerato un backup di Cypress, che dovrebbe raggiungere lo stesso traguardo nel secondo trimestre.

Secondo The Information, la produzione di massa dei chip server personalizzati di Google è prevista per la seconda metà del 2024, con l’implementazione del data center “già nel 2025”. Rimane da vedere cosa succederà dopo con ARM che sta modificando pesatemente le proprie licenze.

