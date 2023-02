Android 14 renderà più facile la vita agli app store di terze parti

Google Play è di gran lunga l’app store più popolare tra gli utenti Android, ma alcuni potrebbero obiettare che non ha guadagnato il primo posto in modo equo. Google è stato esaminato attentamente dalle agenzie di regolamentazione e dagli organi legislativi di tutto il mondo a causa del modo in cui mantiene il suo dominio sull’app store e non ci sono segni che questa pressione si allenterà presto. Questo è forse il motivo per cui Google, dopo aver aperto il Play Store ai sistemi di fatturazione di terze parti, sta prendendo l’iniziativa di introdurre nuove funzionalità in Android 14 che migliorano l’esperienza per gli utenti di app store di terze parti.

La maggior parte degli app store di terze parti su Android non è realmente competitiva con Google Play e non è solo per la loro selezione di app. Mentre gli app store preinstallati hanno sempre avuto la possibilità di eseguire aggiornamenti automatici delle app, gli app store di terze parti sono stati solo di recente in grado di eseguire aggiornamenti automatici.

Google ha aggiunto un’API in Android 12 che consente agli app store di terze parti di aggiornare le app senza richiedere l’intervento dell’utente, riducendo l’attrito derivante dall’utilizzo di un app store di terze parti.

Tuttavia, ciò lasciava ancora gli app store di terze parti in grave svantaggio quando si trattava di funzionalità, perché non potevano facilmente sapere quando sarebbe stato sicuro eseguire effettivamente un aggiornamento automatico. Questo è ciò che Google sta cercando di risolvere in Android 14 con una nuova API che consente agli app store di terze parti di eseguire “aggiornamenti delicati”.

Aggiornamenti delicati

Android 14 ha aggiunto una nuova API che consente agli app store di terze parti di verificare se determinate condizioni sono soddisfatte prima di procedere con l’aggiornamento automatico di un’app. L’API PackageInstaller.InstallConstraints “può essere utilizzata dagli app store per fornire aggiornamenti automatici senza interrompere l’esperienza dell’utente (indicato come aggiornamento delicato) – ad esempio, un app store potrebbe sospendere gli aggiornamenti quando scopre [sic] che l’app da aggiornare è interagire con l’utente”.

Questa nuova API consente agli app store di terze parti di verificare se un’app che si stanno preparando ad aggiornare ha un servizio in primo piano attivo (isRequireAppNotForeground), sta interagendo in qualche modo con l’utente (isRequireAppNotInteracting) o è sullo schermo (isRequireAppNotTopVisible). Gli app store di terze parti possono anche verificare se il dispositivo è in modalità doze (isRequireDeviceIdle) o in una telefonata (isRequireNotInCall).

Proprietà degli aggiornamenti

L’abilitazione degli “aggiornamenti delicati” non è l’unico miglioramento di Android 14 per gli app store di terze parti. C’è anche un nuovo meccanismo di “proprietà degli aggiornamenti” che consente agli app store di terze parti di diventare la fonte esclusiva di futuri aggiornamenti automatici a un’app che hanno installato per la prima volta.

Ciò significa che se stai utilizzando un app store di terze parti perché le app disponibili tramite esso sono controllate dalla community, ad esempio, un aggiornamento non controllato disponibile tramite altri app store non verrà automaticamente inviato al tuo dispositivo.

In questo momento, quando installi un’app tramite un app store di terze parti, nulla impedisce a un app store proprietario di aggiornare quell’app. Mentre l’API degli aggiornamenti automatici di Android 12 consente solo agli app store di terze parti di aggiornare silenziosamente le app installate per la prima volta, gli app store proprietari non sono interessati poiché detengono l’autorizzazione privilegiata INSTALL_PACKAGES.

Android 14 e app store, arrivano le pre-approvazioni

L’ultima nuova API di Android 14 PackageInstaller.Session#requestUserPreapproval consente agli app store di terze parti di richiedere l’approvazione dell’utente prima di eseguire il commit di una sessione di installazione.

Ad esempio, immagina che un app store incentrato sulla sicurezza e sull’essere open source desideri informare l’utente quando un aggiornamento dell’app aggiunge nuove autorizzazioni: invece di aggiornare automaticamente quell’app, concedendo così automaticamente tale autorizzazione se il suo livello di protezione è “normale”, l’app store potrebbe richiedere all’utente una pre-approvazione prima di eseguire l’aggiornamento.

Attualmente, se un utente non è presente durante un aggiornamento automatico, l’app store di terze parti dovrebbe tenere traccia della sessione di installazione e richiederlo successivamente. Questa API semplifica tale processo.

