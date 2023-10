In occasione della la Festa delle Offerte Prime di Amazon (anche conosciuto come Prime Day di ottobre 2023) che si terrà martedì 10 e mercoledì 11 ottobre, Terramaster sta proponendo una serie di sconti molto interessanti su tutti i suoi NAS e DAS. In particolare, ha reso lo schema della scontistia molto semplice: -20% su tutti i modelli.

Per chi non lo sapesse, un NAS o Network Attached Storage è un dispositivo di archiviazione che mette a disposizione la memoria dei propri HDD (o SSD) a tutti gli smartphone, i tablet, i PC e le smart TV connesse alla stessa rete LAN. Immaginate di avere un server multimediale su di un NAS e poter accedere a tutti i film e alle serie TV da qualsiasi dispositivo connesso alla rete LAN.

Di contro, i DAS o Direct Attached Storage sono dei sistemi di archiviazioni che si collegano tramite USB o Thunderbolt a un computer specifico. Sono sicuramente meno versatili ma pensati maggiormente per un utilizzo professionale nell’editing di video.

La nostra personale esperienza con Terramaster è stata grandiosa, con i modelli F2-423 ed F2-212 testati nel corso del tempo che ci hanno restituito delle ottime sensazioni, soprattutto per quanto riguarda l’hardware. Il software, composto dal sistema operativo TOS 5 basato su Linux, ha delle funzioni avanzate pur avendo un’interfacia grafica molto semplice da usare.

La differenza fra i vari modelli di NAS Terramaster riguarda la quantità di baie per HDD o SSD disponibili (il numero Fx si riferisce proprio al numero di alloggiamenti) e la presenza di una CPU Intel x86 oppure ARM.

Tutte le offerte di Terramaster per la Festa delle Offerte Prime 2023

Dando uno sguardo ai modelli che Terramaster ha in listino qui in Italia, troviamo i seguenti sconti.