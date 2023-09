I NAS stanno diventando sempre più popolari fra le persone e le piccole aziende grazie alla loro capacità di archiviazione messa a disposizione di tutti i dispositivi elettronici connessi alla rete interna. Esattamente come avviene con gli smartphone in cui c’è una fascia alta e una fascia bassa, anche nei NAS ci sono dei modelli che si distinguono per immense capacità di archiviazione e potenza e dei modelli che fanno dell’efficienza e del rapporto qualità prezzo il loro cavallo di battaglia. Ed è proprio in questa ottica che possiamo inquadrare il nuovo TerraMaster F2-212.

Il nuovo TerraMaster F2-212, lanciato ufficialmente nel mese di agosto e commercializzato solo da qualche giorno, non si propone come il più potente, il più capiente o il più professionale NAS sul mercato. Tutt’altro. Si tratta infatti del modello entry level di nuova generazione che può contare su un hardware rinnovato, un supporto software eccellente grazie al sistema operativo TOS 5.1 e soprattutto un prezzo molto competitivo di appena 179,99 euro (senza dischi).

Qualità costruttiva

Nella confezione di vendita, oltre al NAS stesso, sono presenti anche un cavo di alimentazione CA, alcune viti per SSD e un cavo UTP CAT 6.

Trattandosi di un modello “F2”, significa che ha a disposizione solamente due vani per ospitare HDD o SSD. Ciò comporta delle dimensioni visibilmente compatte.

Nella parte anteriore del dispositivo si trovano tre LED. I due LED raggruppati indicano la presenza di dischi nel NAS, mentre il LED singolo indica l’accensione o meno del NAS.

Il pulsante di accensione si trova sul retro del NAS, dove sono presenti anche due porte USB, una 2.0 e una 3.0. Per la rete LAN è disponibile una sola porta RJ-45 a 1 Gbps.

Seppur la scocca esterna sia realizzata in plastica (stavolta in colorazione nera, rispetto alla finitura argentea del modello F2-423 che abbiamo testato in passato), la struttura interna è realizzata in metallo che ha il doppio ruolo sia di supporto strutturale sia di dissipazione del calore che aiuta a prolungare la durata dei dischi. C’è anche una protezione metallica che separa i dischi dalla scheda madre ben ventilata.

Hot Swap dei dischi e montaggio senza attrezzi

L’F2-212 è dotato di un design del vassoio del disco rigido che consente una facile installazione e rimozione dei dischi rigidi, senza la necessità di strumenti.

Inoltre, l’F2-212 incorpora un nuovissimo design Push-lock che blocca automaticamente il vassoio del disco rigido quando lo si inserisce, impedendo che questo cada o si scolleghi. Di conseguenza, l’installazione di un disco rigido richiede meno di 10 secondi, offrendo grande comodità agli utenti che scambiano spesso i dischi rigidi.

Scheda tecnica

SoC – Realtek RTD1619B con CPU quad-core Cortex-A55 fino a 1,7 GHz

Memoria di sistema: 1 GB di RAM (non aggiornabile)

Archiviazione: 2 alloggiamenti per HDD SATA da 3,5 pollici e/o SSD/HDD SATA da 2,5 pollici per un massimo di 2 unità da 22 TB (supporto per l’hot swap)

File system Unità interna – BTRFS, EXT4 Unità esterna – EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Tipi di RAID: TRAID, Singolo, JBOD, RAID 0, RAID 1

Rete: 1 porta Gigabit Ethernet

USB: 1 porta host USB 3.0, 1 porta host USB 2.0

Ventola di sistema da 80 x 80 x 25 mm con modalità Smart, Alta velocità, Media velocità, Bassa velocità

Livello di rumore: 23,8 dB(A) (disco rigido Seagate da 4 TB ST4000VN008 a pieno carico in stato di inattività)

Alimentazione: 12 V CC (40 Watt) tramite connettore a barile

Dimensioni: 222 x 119 x 154 mm

Consumo di energia 20,1 W (disco rigido Seagate ST4000VN008 da 4 TB a pieno carico in stato di lettura/scrittura) 10,4 W (disco rigido Seagate da 4 TB ST4000VN008 a pieno carico in modalità di ibernazione)

Peso – 1,3 Kg

Intervallo di temperatura – Operativo: da 0°C a 40°C; conservazione: da -20°C a 60°C

Umidità relativa – 5% ~ 95% RH

Certificazioni – FCC, CE, CCC, KC

Ambiente – RoHS, RAEE

TOS 5.1

La versione 5.1 del sistema operativo apporta solo qualche novità rispetto alla versione 5.0, vero punto di svolta per TessaMaster e di cui vi abbiamo parlato in maniera estensiva in un nostro articolo di approfondimento.

In esso TerraMaster ha introdotto il suo esclusivo strumento di accelerazione della cache SSD, Hyper Cache, che può fornire fino a tre modalità cache per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo e può anche creare array di dischi per SSD per aumentare la velocità e la sicurezza della cache.

I messaggi di sistema ottimizzati sono ora classificati in quattro livelli: informazioni, successo, errore e avviso, ciascuno contrassegnato da un simbolo più accattivante di diversi colori.

La nuova versione ottimizza anche il montaggio delle partizioni USB, dove il sistema registra il percorso dell’ultima partizione USB montata, fornendo più spazio di archiviazione per l’utilizzo e il backup dell’USB.

Anche il Docker Manager è stato aggiornato per allinearlo all’estetica e alle abitudini di utilizzo degli utenti, rendendo la distribuzione dei container più flessibile.

Oltre a ciò, rispetto alla versione 5.0, in TOS 5.1 troviamo:

Il kernel è stato aggiornato alla versione Linux 5.15 LTS.

Risolti alcuni problemi con l’accesso al PC TNAS.

Risolti alcuni problemi di gestione dei permessi nel File Manager.

Risolto il problema per cui USB Copy non riusciva a ottenere lo stato online dell’USB.

Risolto il problema per cui i file non potevano essere eliminati in File Manager dopo aver pulito il cestino tramite SMB.

Ottimizzato il funzionamento della partizione di avvio durante la creazione di un array di dischi.

I principali casi di utilizzo per TerraMaster F2-212

Per via della sua natura entry level, il TerraMaster F2-212 ha il target di riferimento del privato che intende avere un sistema di backup centralizzato per tutta la famiglia o della piccola azienda che non necessita di grande potenza di elaborazione o che vuole dotarsi di un sistema di registrazione per le videocamere di sorveglianza.

Da questo punto di vista crediamo che questo nuovo NAS sia una soluzione perfetta e al giusto prezzo. Di fatto, costa poco, è efficiente dal punto di vista energetico e può contare su un sistema operativo completo di tutta una serie di applicazioni di grande livello.

Probabilmente però questo TerraMaster F2-212 non è ideale per chi vuole creare un media server con Plex o Jellyfin, dal momento che l’assenza di una CPU Intel x86 significa la mancanza dell’accelerazione hardware per la transcodifica. In altre parole, i film in 4K non possono essere trasformati in Full HD per adattarli a smartphone o laptop.

Conclusioni

Durante i nostri test il nuovo TerraMaster F2-212 ci ha sorpreso molto per via della combinazione di una CPU pensata prevalentemente per l’efficienza energetica e di un sistema operativo in grado di far girare tutto in maniera molto fluida. L’unica pecca della memoria RAM non sostituibile è compensata in parte dal fatto che i casi d’uso semplici a cui è indirizzato non necessitano di più memoria.

In definitiva però, se avete la sola esigenza di archiviazione centralizzata dei dati o della creazione di un media server dedicato, il TerraMaster F2-212 al prezzo di appena 179,99 euro è il NAS che fa per voi.

Pro Rapporto qualità prezzo

Silenziosità ed efficienza energetica Contro Memoria RAM non aggiornabile