L’IFA 2023 della scorsa settimana ha visto una serie di nuovi annunci, incluso l’arrivo dello standard Qi2 per la ricarica wireless.

Cos’è Qi2?

Per esaminare rapidamente cosa sia Qi2, è il primo importante aggiornamento dello standard di ricarica wireless in carica nella parte migliore di un decennio. Qi2 è progettato non per velocità più elevate ma per un utilizzo migliore. Lo standard Qi2 consente a qualsiasi azienda di utilizzare la potenza dei magneti per migliorare la ricarica wireless sia attraverso l’allineamento che l’efficienza.

Il Wireless Power Consortium responsabile dello standard spiega:

Lo standard Qi2 (pronunciato “chee two”) sostituirà il suo predecessore, Qi, in un mercato in rapida espansione in cui circa un miliardo di dispositivi – trasmettitori e ricevitori – saranno venduti in tutto il mondo nel 2023. Qi fornirà ai consumatori una maggiore efficienza energetica e una ricarica più rapida dei loro smartphone e altri dispositivi elettronici portatili. Lo standard espanderà inoltre ulteriormente il mercato della ricarica wireless aprendo il mercato a nuovi accessori che non sarebbero ricaricabili utilizzando gli attuali dispositivi da superficie piana a superficie piana.

La ricarica wireless Qi funziona meglio quando il trasmettitore (il caricabatterie) e il ricevitore (il telefono o l’accessorio) sono perfettamente allineati. Tradizionalmente, questo era praticamente impossibile e di solito ha portato alla ricarica di pad dotati di più bobine per offrire un allineamento più semplice. Questo è un problema che Apple ha in gran parte risolto con MagSafe, utilizzando un anello di magneti per allineare perfettamente il caricabatterie e la bobina.

Lo stesso vantaggio è al centro di Qi2, poiché il WPC sottolinea anche che “migliora l’efficienza energetica riducendo la perdita di energia che può verificarsi quando il telefono e il caricabatterie non sono allineati”.

Oltre a migliorare l’allineamento, standardizzare la connessione magnetica significa anche che il mondo degli accessori MagSafe arrivati negli ultimi anni funzionerà con più prodotti oltre il semplice ecosistema Apple.

Sul suo sito web, il Wireless Power Consortium (WPC) afferma che possiamo aspettarci che i telefoni Qi2 arrivino nel quarto trimestre del 2023, con le prime certificazioni in fase di rilascio intorno al 4° trimestre 2023.

Ma, in termini di uscite importanti rimaste nel 2023, non ci saranno davvero molte opportunità. Google Pixel 8 è probabilmente l’unica serie di smartphone importante che arriverà a livello mondiale (la serie Xiaomi 14 verrà lanciata inizialmente solo in Cina) in questo periodo.

