Ogni leaker sta dicendo la sua quando si tratta del Samsung Galaxy S24 Ultra e mancano ancora diversi mesi prima del lancio. L’ultimo è Yogesh Brar, che ha pubblicato un elenco di specifiche chiave che corroborano i precedenti rapporti sul top di gamma 2024 di Samsung (ma ne confutano anche alcuni).

Si prevede che il Samsung Galaxy S24 Ultra segua l’esempio di Apple e di Xiaomi nell’utilizzo di un telaio centrale in titanio. Ciò non avrà un impatto importante sul peso, anzi: il nuovo modello dovrebbe essere 1 g più leggero con 233 g. Ovviamente si tratta di un passaggio dall’alluminio al titanio, mentre gli iPhone Pro perderanno un po’ di peso poiché passano dall’acciaio inossidabile più pesante.

Abbiamo sentito la notizia che Exynos sta tornando, ma sembra essere una cosa del Galaxy S24/S24+: si prevede che l’S24 Ultra utilizzi esclusivamente Snapdragon 8 Gen 3 (presumibilmente la versione potenziata “per Galaxy”).

Il display sarà un pannello AMOLED LTPO da 6,8” con risoluzione QHD+. Potrebbe passare a un design piatto e si dice che sia super luminoso con una luminosità di picco di 2.200 nit (rispetto ai 1.750 nit dell’S23 Ultra). Le cornici saranno piuttosto grosse, però.

Ci saranno importanti aggiornamenti alla fotocamera posteriore, incluso un nuovo sensore da 200 MP (HP25X). Misurerà ancora 1/1,3 pollici ma presenterà una messa a fuoco automatica migliorata insieme al pixel binning 4 in 1 e 16 in 1. Oltre a ciò, il teleobiettivo 3x avrà un nuovo sensore da 50 MP (1/2,52”, pixel da 0,7 µm prima del binning, rispetto al sensore da 10 MP da 1/3,52” con pixel da 1,12 µm). La fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e quella selfie da 12 MP non verranno aggiornate. Il modulo periscopio si attaccherà al suo sensore da 10 MP.

Inoltre, sembra che le voci sulla ricarica da 65 W non avranno successo e il nuovo Ultra manterrà la vecchia batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 45 W. Ancora una volta, la serie S24 non uscirà fino al prossimo anno, quindi le voci più attendibili arriveranno tra un paio di mesi.

via