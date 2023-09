In questa guida ti mostriamo i passaggi da eseguire per disattivare il GPS e il rilevamento della posizione in modo da avere un maggiore senso di sicurezza.

I servizi di localizzazione basati sul GPS sugli smartphone Android ci aiutano a fare cose come cercare attività commerciali e capire dove dobbiamo andare. Hanno anche l’abitudine di tenere d’occhio le nostre mosse senza il nostro consenso (ad esempio per migliorare le informazioni sul traffico da mostrare agli altri). Ciò ha spinto molti utenti attenti alla privacy a richiedere a Google un’esperienza utente più discreta durante l’utilizzo dei loro dispositivi Android preferiti.

L’ultimo aggiornamento di Android 13, denominato Android 13.1, ha reso più semplice personalizzare la tua privacy in base alle tue esigenze.

Come disattivare il rilevamento GPS della posizione sul tuo account Google

Google utilizza molte strade per tracciare i tuoi dati e bisogna esaminare il proprio account Google passo dopo passo per assicurarsi che tutte le informazioni di tracciamento siano disattivate. Ciò include i servizi di posizione, Web e cronologia delle ricerche, quindi iniziamo.

Il posto migliore per disattivare le impostazioni di posizione è iniziare con l’app Google. Gli aggiornamenti recenti dell’app semplificano l’individuazione e la disattivazione dei servizi di localizzazione.

Apri l’app Google.

Tocca l’immagine del tuo profilo nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Account Google.

Seleziona Dati e privacy.

Scorri verso il basso e tocca Cronologia delle posizioni.

Tocca dati e privacy per accedere al sottomenu.

Seleziona la cronologia delle posizioni per accedere alle informazioni nel tuo account.

Scorri verso il basso fino ad arrivare alla sezione denominata Cronologia delle posizioni.

Un indicatore ti consente di sapere se i servizi sono attivi o disattivati. Se sono attivi, seleziona il menu a discesa a destra dell’indicatore che dice Disattiva e tocca Disattiva.

Nella cronologia delle posizioni, cerca il menu a discesa per disattivare l’opzione di monitoraggio.

Tocca Disattiva per disattivare i servizi di localizzazione.

Vedrai una conferma che le impostazioni di posizione sono state modificate e che la cronologia delle posizioni è disattivata. Seleziona OK per tornare al menu Google e uscire dalle impostazioni.

Come rimuovere dati sulla posizione specifici da Google Maps

Google Maps è una delle app più importanti sul tuo telefono Android. La possibilità di cercare l’ubicazione delle attività commerciali e ottenere indicazioni stradali per raggiungere un luogo sono funzionalità utilizzate da milioni di persone ogni giorno. Tuttavia, potresti voler impedire a Maps di accedere alla cronologia delle posizioni o potresti voler cancellare alcune ricerche passate. Ecco i passaggi da eseguire.

Apri l’app Google Maps.

Tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra.

Seleziona I tuoi dati nelle mappe dal menu.

Clicca sull’immagine del tuo profilo per accedere al menu.

Fai clic sui tuoi dati nelle mappe per accedere alla cronologia delle posizioni.

Scorri verso il basso fino a Cronologia delle posizioni. C’è un indicatore che dice “Attivo”. Tocca la freccia a destra dell’indicatore.

Individua la sezione Cronologia delle posizioni, quindi seleziona Disattiva. Vedrai una conferma che i tuoi servizi di localizzazione sono stati disattivati in Google Maps.

Come con l’app Google, puoi anche scegliere l’opzione a discesa Disattiva ed elimina attività per cancellare completamente i dati archiviati e rimuovere l’accesso alla posizione di Google.

Come disattivare il rilevamento della posizione in background nel GPS del tuo telefono

Spegnere il GPS è facile da fare dall’area notifiche. Tuttavia, anche quando disattivi il GPS in primo piano, i servizi di localizzazione possono comunque essere eseguiti tramite Wi-Fi o Bluetooth, il che significa che puoi comunque essere monitorato. Disattivare questi processi è facile da eseguire sul tuo dispositivo.

Comprende anche gran parte dei servizi di tracciamento di Google, quindi otterrai gran parte della privacy che desideri disattivando questa funzione.

Abbassa l’area notifiche sul tuo telefono Android e premi a lungo l’icona Posizione.

Tocca Scansione Wi-Fi e Bluetooth.

Vedrai le opzioni per attivare o disattivare sia i servizi di scansione Wi-Fi che i servizi di scansione Bluetooth. Tocca il pulsante accanto a entrambi i servizi per disattivare il rilevamento della posizione per queste funzionalità.

Seleziona Scansione Wi-Fi e Bluetooth per accedere alle opzioni di posizione.

Seleziona i dispositivi di scorrimento sia per Wi-Fi che per Bluetooth per disattivare i servizi di localizzazione.

Dopo averlo fatto, torna alla schermata Posizione e tocca l’interruttore accanto a Posizione per disattivarlo. Tutti i servizi di localizzazione forniti tramite GPS sono ora disattivati.

