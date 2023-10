Con il lancio di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, abbiamo appreso che i dispositivi più recenti di Google sono i primi a supportare le immagini Ultra HDR. Basandosi sul formato JPEG, Ultra HDR garantisce immagini più nitide con maggiore contrasto e vivacità. Ciò è possibile attraverso una mappa di guadagno HDR incorporata nei metadati dell’immagine. Tuttavia, il supporto delle immagini Ultra HDR è stato limitato ai browser basati su Chromium che funzionano su Android 14 o Windows 11/macOS. Ora, Adobe sta cambiando la situazione con l’implementazione del supporto Ultra HDR all’interno di Lightroom.

Nell’elenco degli aggiornamenti per l’ultima versione di Lightroom, Adobe ha specificato che sarai in grado di modificare ed esportare HDR su un telefono Pixel 7 o versioni successive, purché utilizzi Android 14. Questo lo rende uno dei primi app di terze parti per supportare il formato immagine, che è ancora nelle prime fasi di adozione.

That was fast: Adobe Lightroom 9.0.0 is rolling out, bringing support for editing and exporting HDR images on the Pixel 7 series and later running Android 14. pic.twitter.com/utgQMGITkj — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 10, 2023

Sebbene non tutti i dispositivi siano ancora compatibili con le immagini Ultra HDR, Google potrebbe benissimo offrirci uno sguardo al futuro della fotografia mobile. Come spiega l’analista dei display Dylan Raga, l’Ultra HDR si basa su parte del successo che abbiamo già visto con l’HDR. In questo modo, l’elaborazione delle immagini per l’HDR può ora utilizzare meno mappatura dei toni: anche se questo non sembra un grosso problema, può fare la differenza tra un’immagine spenta e non realistica e una più bilanciata con un contrasto migliore. I giorni delle foto mobili sovraelaborate potrebbero finalmente essere un ricordo del passato.

Android 14 non è solo foto Ultra HDR

Tuttavia, Android 14 non ci ha offerto solo immagini Ultra HDR da quando è arrivato nella versione stabile: ci sono stati molti vantaggi con il nuovo aggiornamento. Ad esempio, questa volta Google si è concentrato sul consumo della batteria, perfezionando i processi in background eseguiti dalle app. Ha inoltre revisionato il modulo di immissione del PIN per sbloccare il dispositivo e sono stati introdotti i gesti predittivi per la schiena per una navigazione più semplice.

Che tu stia già pianificando di acquistare un dispositivo Pixel o che tu stia cercando un nuovo telefono, non è un brutto momento per investire in un modello più recente, soprattutto se utilizzi spesso il tuo dispositivo per la fotografia. Il supporto per le immagini Ultra HDR potrebbe non essere ancora ampiamente disponibile, ma si può dire con certezza che è solo questione di tempo.

Sebbene le specifiche della fotocamera di un telefono siano certamente degne di nota, l’elaborazione e il rendering delle immagini sono di pari importanza, come ti dirà qualsiasi fotografo. Per questo motivo, non considerare l’Ultra HDR solo come marketing mentre cerchi il tuo prossimo telefono.

