Photo Spheres, una funzionalità specifica di Google Camera, è stata introdotta nel 2012 e all’epoca ne eravamo estremamente entusiasti. Ora, dopo 11 anni trascorsi in prima linea nelle nostre menti fotografiche, Google sta rimuovendo la modalità dai telefoni Pixel con il rilascio della serie Google Pixel 8.

Nel lontano 2012, all’interno dell’app Google Fotocamera, le Photo Spheres consentivano alle persone di catturare una visione completa a 360° dell’ambiente circostante. Non c’era bisogno di scattare una noiosa foto panoramica per avere un aspetto “più completo” della prospettiva, le persone potevano davvero vivere l’emozione di un luogo catturandolo da ogni angolazione in una volta sola.

Quando utilizzi la modalità, intorno a te appariranno una serie di punti attraverso l’obiettivo della fotocamera e ogni volta che “posiziona” il telefono su di essi, verrà scattata una foto con quell’angolazione. Dopo aver spostato l’obiettivo attorno alla posizione, assicurandosi di puntare il telefono in ogni modo possibile, Google Camera genererà una grande foto a 360 gradi basata su tutti i singoli punti catturati.

Era un modo primitivo, ma semplice ed emozionante per creare ricordi coinvolgenti di luoghi meravigliosi. Quando Google Cardboard ha fatto scalpore per la prima volta nel 2014, ha reso le Photo Spheres ancora più utili. Grazie a una piacevole integrazione dei prodotti Google, puoi visualizzare le immagini di Google Sphere nei visori Cardboard, facendoti sentire come se fossi tornato nel punto in cui hai scattato una foto di Sphere. Funzionava anche insieme a Google Street View e Google Maps, consentendo agli utenti di caricare foto sferiche su Maps affinché altri potessero vederle.

Con la Google Camera 9.1, si dice addio alla funzione Photo Spheres

Tuttavia, le Photo Spheres sono state rimosse da Google Camera 9.1. La serie Google Pixel 8 verrà fornita con quella versione, segnando così la fine della durata della modalità. Google non ha fornito alcuna spiegazione per la sua mossa, il che è un peccato. Non è mai stata una caratteristica perfetta e aveva più della sua giusta dose di bug, ma era una novità divertente da sfruttare appieno quando volevi davvero fare il possibile per assaporare il momento.

È interessante notare che Google Camera 9.0, la vecchia versione, una volta rilasciata la serie Pixel 8, potrà ancora contare sulla funzionalità. Questa versione è ancora utilizzata dalle versioni Pixel precedenti, come la serie Google Pixel 7 e Google Pixel Fold. Non sappiamo ancora se verranno aggiornati a Google Camera 9.1 e, in tal caso, non sappiamo se le Photo Spheres verranno completamente rimosse anche da questi modelli.

Possiamo solo dire con certezza che non sarà nei telefoni Pixel 8 quando arriveranno sugli scaffali.

