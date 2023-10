Il giorno che molti utenti Android stavano aspettando è finalmente arrivato. Google sta lanciando la build pubblica di Android 14. Come sempre, gli utenti Pixel potranno scaricare prima la nuova versione del sistema operativo sui modelli supportati (Pixel 4a e successivi). I principali dispositivi Samsung Galaxy, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo e Xiaomi compatibili avranno accesso ad Android 14 entro la fine dell’anno (almeno quelli compatibili).

Questa volta la personalizzazione più profonda è l’obiettivo principale. Potrai scegliere tra una varietà di modelli di schermata di blocco. C’è la possibilità di aggiungere nuovi orologi e scorciatoie (come il lettore QR o l’app Google Home) alla schermata di blocco per un accesso rapido. Anche il passaggio da uno sfondo all’altro dovrebbe essere più semplice.

Avrai più modi per personalizzare il tuo sfondo grazie all’aggiunta di funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Seleziona un messaggio di testo e l’intelligenza artificiale creerà un’immagine correlata per te (questa funzionalità sarà disponibile prima su Pixel 8/Pixel 8 Pro). Google sta inoltre implementando il supporto per le immagini Ultra HDR e un tema monocromatico.

Ci sono graditi aggiornamenti sul fronte dell’accessibilità. Le nuove funzionalità includono il ridimensionamento non lineare delle dimensioni dei caratteri per rendere più facili da leggere alcune sezioni di testo. C’è anche un riquadro di impostazione rapida per il ridimensionamento dei caratteri. Google afferma di aver migliorato le opzioni di ingrandimento e di averle rese più intuitive grazie all’aggiunta di elementi come la funzione pizzica per ingrandire che puoi abilitare solo per app specifiche. Per quanto riguarda gli aggiornamenti sull’accessibilità all’udito, la società afferma di aver aggiunto miglioramenti agli apparecchi acustici e introdotto notifiche flash che illuminano lo schermo del dispositivo o il LED della fotocamera quando c’è un avviso da controllare.

Google mira a darti un maggiore controllo sui tuoi dati e sulla sicurezza anche in Android 14. Health Connect è ora integrato nelle impostazioni del sistema operativo per aiutarti a gestire gli aspetti relativi alla privacy delle app di salute, fitness e benessere. Google afferma che tali dati sono crittografati sul tuo dispositivo.

Dopo aver installato Android 14, dovresti trovare più facile capire come i tuoi dati vengono utilizzati dalle app che richiedono l’accesso ad essi, grazie agli aggiornamenti di condivisione dei dati.

via