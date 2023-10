Secondo il Wall Street Journal, Meta potrebbe addebitare agli utenti Instagram in Europa una quota di abbonamento di 14 euro al mese se non vorranno accettare annunci mirati. Inoltre, potrebbe imporre una tariffa mensile combinata di 17 euro per l’accesso senza pubblicità a Facebook e Instagram su desktop.

Il mese scorso sono emerse voci secondo cui Meta avrebbe iniziato a imporre in UE abbonamenti agli utenti che avevano rinunciato agli annunci mirati, ma le potenziali commissioni erano sconosciute. Gli utenti disposti a pagare non vedrebbero pubblicità su Facebook e Instagram, mentre coloro che vogliono restare nella versione gratuita dovrebbero acconsentire a essere targettizzati da annunci basati sui propri dati personali. Secondo quanto riferito, la società ha discusso i piani con le autorità di regolamentazione di Bruxelles e Irlanda.

La mossa arriva in risposta a una sentenza del tribunale di luglio che ha stabilito che Facebook deve ottenere il consenso degli utenti per accedere ai propri dati personali. Il tribunale ha affermato che gli operatori del sito devono dimostrare che gli utenti hanno dato volontariamente il permesso, possibilmente consentendo loro di rifiutare il tracciamento degli annunci.

Questo è esattamente ciò che Apple ha fatto con iOS 14 e, con pochissimi utenti che hanno aderito, Meta ha previsto un impatto significativo sulle sue entrate. Nella sua sentenza, la Corte UE ha inoltre affermato che le aziende dovrebbero esplorare modelli di abbonamento per gli utenti.

Se accurati, i numeri rivelati dal WSJ sono solo leggermente inferiori a quelli addebitati da Netflix nell’UE per il suo normale piano mensile. Con solo potenti utenti di social media o aziende probabilmente disposte a pagare una cifra del genere, Meta potrebbe effettivamente costringere gli utenti regolari ad accettare annunci mirati o a smettere del tutto di utilizzare i suoi siti di social media.

All’inizio di quest’anno, l’UE ha colpito Facebook con una multa record di 1,2 miliardi di euro per aver trasferito i dati degli utenti europei negli Stati Uniti, in violazione delle principali norme sulla privacy digitale del blocco.

E le regole stanno per inasprirsi ulteriormente, con l’entrata in vigore dei regolamenti europei del Digital Markets Act (DMA) a partire da marzo 2024. Meta (e quindi Facebook, WhatsApp e Instagram) infatti fa parte dei 6 gatekeeper riconosciuti dalla UE insieme ad Amazon, Apple, Google e Microsoft.

Allo stesso tempo, Meta realizza quasi un quarto delle sue entrate in Europa, con il blocco che rappresenta 7,2 miliardi di dollari dei suoi 32 miliardi di dollari totali nel secondo trimestre di quest’anno. E l’azienda deve ancora lanciare il suo rivale Twitter, Threads, in Europa a causa dell’incertezza sul DMA e sulla possibilità di connettere l’app a Instagram come fa altrove.

Detto questo, i piani di Meta per tutte le sue app nell’UE dovrebbero diventare più concreti nei prossimi mesi, prima che le nuove regole entrino in vigore.

