Dopo avervi parlato di YouTube Music e dell’introduzione della funzione di download automatico dei nuovi episodi dei podcast a cui siamo iscritti, rimaniamo in argomento streaming parlandovi di Apple Music per Android che si è aggiornata alla versione 4.5.

La novità più evidente della versione 4.5 è l’introduzione di nuovi widget della schermata iniziale Android nello stile di iOS 17.

Il widget “In Riproduzione”, precedentemente noto come “Apple Music Player”, è rimasto sostanzialmente invariato. Tuttavia, “Riprodotto di recente” passa da una griglia di copertine a un elenco che include il nome e l’artista.

Nel frattempo, ci sono due nuovi widget da iOS 17:

Consigli: riproduci le scelte migliori, le nuove uscite e altri suggerimenti di Apple Music.

Classifiche migliori: riproduzione delle migliori classifiche musicali in base a una posizione o città a tua scelta.

Questi due widget della schermata iniziale possono utilizzare l’accento rosso di Apple Music o ciò che è essenzialmente Dynamic Color. Nella personalizzazione del widget, Apple si riferisce a questo utilizzando “lo sfondo del tuo dispositivo verrà utilizzato per impostare il tema colore per i widget Apple Music“. Il supporto per questo è stato annunciato da molto tempo e in qualche modo corrisponde al tempo impiegato dall’app per supportare il lettore multimediale Android 13.

Il colore dinamico si applica a tutto e non funziona in base al widget. L’impostazione viene visualizzata anche per In riproduzione e Riprodotti di recente, ma tali widget attualmente utilizzano copertine di album sfocate come sfondi.

Nel frattempo, Apple Music 4.5 per Android, introduce anche tre funzionalità direttamente dalla versione di iOS 17:

SharePlay in macchina: tutti possono riprodurre e controllare la musica, anche dal sedile posteriore.

Canzoni suggerite nelle playlist: aggiungi rapidamente da una selezione di brani progettati per adattarsi alla tua playlist.

Più dei preferiti: brani, album e playlist preferiti che verranno visualizzati nella tua libreria.