Blackview ha in queste ore presentato ufficialmente un nuovo smartphone rugged dedicato a tutti coloro operano in ambienti ad alto rischio e per cui è fondamentale avere un dispositivo ad alta resistenza e con caratteristiche ben specifiche. Stiamo parlando del Blackview BL9000 Pro, definito come il “primo smartphone rugged al mondo con termocamera ad alta risoluzione”.

Dotato della più recente termocamera FLIR Lepton 3.5, avvisi di temperatura, modalità PiP, app MyFLIR Pro e supporto esclusivo per Teledyne FLIR Mobile SDK, il Blackview BL9000 Pro mira a fornire agli utenti livelli più elevati di sicurezza, praticità, comfort e rapporto qualità-prezzo nei loro ambienti quotidiani, all’aperto e di lavoro.

Termocamera ad alta risoluzione

Il cavallo di battaglia di questo smartphone è senza dubbio la termocamera. Da notare che il Blackview BL9000 Pro è il primo smartphone consumer ad offrire un’impressionante risoluzione dell’immagine termica fino a 160×120, segnando un miglioramento quadruplo rispetto al suo predecessore, un’impresa che vale la pena sottolineare.

Abbinato alla tecnologia VividIR, garantisce immagini a infrarossi più nitide e precise. L’app MyFLIR Pro aggiornata migliora poi l’esperienza di imaging a infrarossi, mentre l’avviso di temperatura consente agli utenti di identificare con precisione le aree problematiche. Inoltre, il supporto per Teledyne FLIR Mobile SDK espande le possibilità di sviluppo per gli utenti Android/iOS.

Robusto e resistente per l’utilizzo in ogni ambiente

Il Blackview BL9000 Pro non è certamente lo smartphone più bello sul mercato. È costruito secondo l’esigente standard di livello militare MIL-STD-810H, con gradi di impermeabilità avanzati IP68 e IP69K. Resiste a cadute fino a 1,2 metri e all’immersione in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. Inoltre, funziona perfettamente a temperature comprese tra -20°C e 60°C, garantendo una connettività costante in condizioni climatiche avverse.

Specifiche di fascia medio alta

Passati sono i giorni in cui negli smartphone rugged erano presenti SoC di fascia bassa. Spinto da un processore MediaTek Dimensity 8020 octa-core 5G prodotto a 6 nm, il Blackview BL9000 Pro si distingue per le sue prestazioni eccezionali. Ha ottenuto un punteggio impressionante di 805.428 sul benchmark AnTuTu, stabilendo un nuovo record per questa categoria di prodotti.

Oltre a ciò, il modello BL9000 Pro introduce l’ultima espansione RAM 1:2, offrendo fino a 36 GB di RAM (sacrificando parte della memoria interna e trasformandola in RAM virtuale) e 512 GB di ROM.

Altro cavallo di battaglia poi è la batteria. Con la ricarica superveloce da 120 W, l’enorme batteria da 8800 mAh, che assicura al BL9000 Pro un’autonomia di oltre 2 giorni, può essere caricata completamente in soli 53 minuti.

Come ciliegina sulla torta troviamo un display FHD+ da 6,78 pollici con risoluzione 2,4K e frequenza di aggiornamento di 120Hz, protetto da Corning Gorilla Glass Victus. Inoltre, vanta doppi altoparlanti Harman Kardon garantendo una qualità del suono coinvolgente per film, musica e accattivanti effetti audio di gioco. Inoltre, BL9000 Pro ha ottenuto la certificazione TÜV SÜD per la bassa luce blu, dando priorità alla salute degli occhi dell’utente.

In termini di fotocamera, quella principale del BL9000 Pro è dotata di un obiettivo Samsung ISOCELL GN5 da 50 MP, mentre la fotocamera anteriore è dotata di un rivoluzionario obiettivo selfie da 50 MP. Inoltre è dotato di un obiettivo ultra grandangolare e ultra macro da 13 MP, il tutto migliorato dagli algoritmi ArcSoft 8.0, offrendo una nitidezza straordinaria e colori vivaci.

Ultimo ma sicuramente non meno importante è l’aggiornamento del software ad Android 14 attraverso la personalizzazione DokeOS 4.0. Si tratta della stessa di cui vi ho parlato nella recensione del Blackview Shark 8.

Disponibilità e prezzo

Blackview BL9000 Pro è disponibile da oggi su AliExpress con uno speciale prezzo early bird di soli $ 429,99 (invece di $ 879,98) e fino al 17 maggio, con un risparmio del 51%! Clicca qui per acquistarlo subito!