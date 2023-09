Ecco la lista completa degli smartphone e dei tablet Samsung che non riceveranno l’aggiornamento al sistema operativo Android 14 e alla One UI 6.0.

Non importa quanto buono possa essere il supporto software di un’azienda, nessun dispositivo dura per sempre e arriva il momento in cui ogni smartphone smetterà di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo.

Samsung ha aggiornato la sua politica di supporto da due a tre anni, poi si è impegnata a supportare alcuni dispositivi con quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo.

Lo scorso 11 agosto l’azienda ha lanciato il suo primo programma beta One UI 6.0 basato su Android 14 per la serie Galaxy S23. Il Galaxy S23 non sarà l’unico dispositivo a eseguire One UI 6.0 una volta concluso il programma beta, ma alcuni Galaxy i dispositivi non avranno Android 14.

In breve, la serie Samsung Galaxy S21 (incluso S21 FE) e tutti i flagship S successivi possono beneficiare di quattro aggiornamenti del sistema operativo, il che significa che prima o poi dovrebbero ottenere Android 14 e One UI 6.0. Lo stesso vale per Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 e modelli successivi.

Ma ci sono anche alcuni famosi telefoni o tablet Samsung Galaxy che non riceveranno mai (ufficialmente) nè Android 14 nè One UI 6.0 a causa della loro età. Android 13 sarà l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo per i seguenti smartphone e tablet Samsung Galaxy.

Questi dispositivi non riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 e alla One UI 6.0, ma continueranno a ricevere patch di sicurezza ancora per un po’.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Pur chiudendosi le porte degli aggiornamenti ufficiali, per questi dispositivi rimangono aperti i portoni del modding, con la maggior parte dei modelli Exynos (ovvero quelli europei) che sono molto ben supportati dalle Custom ROM.

