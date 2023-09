Un nuovo aggiornamento di anteprima, denominato Fuchsia OS 12, è in fase di implementazione per la serie Nest Hub di Google.

Negli ultimi anni, Google ha costantemente sostituito sugli smart display Nest Hub l’esecuzione su “Cast OS” con l’iniziativa del sistema operativo sviluppato da zero dell’azienda, Fuchsia OS. La transizione è stata completata quest’anno quando Nest Hub di seconda generazione è passato a Fuchsia a giugno (e, in contemporanea, è arrivato lo STOP agli aggiornamenti per gli smart speaker).

Un vantaggio di questo scambio è che Google fornisce note dettagliate sulla patch per ogni versione principale di Fuchsia OS, offrendo un po’ di informazioni su ciò che ogni aggiornamento ha in serbo. Secondo una pagina di supporto di Google, un nuovo aggiornamento alla versione 12 di Fuchsia è attualmente reso disponibile a coloro che si sono iscritti al Programma Anteprima.

Le note sulla patch ufficiali di Google per Fuchsia OS 12 consistono principalmente in dettagli rilevanti solo per gli sviluppatori. Tuttavia, ci sono alcuni suggerimenti chiave per i proprietari di Nest Hub.

Essendo il dispositivo più recente ad essere aggiornato, non sorprende vedere che alcune note sulla patch individuano il Nest Hub di seconda generazione (internamente denominato Nelson).

[Nelson] Migliorata l’affidabilità di avvio in caso di errori di inizializzazione dell’hardware.

[Nelson] Luminosità del display ridotta del 50% durante l’accensione.

[Nelson] Varie correzioni per migliorare le valutazioni di accessibilità.

Un cambiamento notevole è che lo smart display ora sarà la metà della luminosità all’avvio. Considerando che il display è pensato per essere rivolto verso di te mentre dormi, utilizzando il radar Soli per monitorare la tua respirazione, non vorrai che uno schermo troppo luminoso brilli su di te se Nest Hub si riavvia nel cuore della notte dopo un incidente o un’installazione un aggiornamento.

Tutti i modelli Nest Hub potrebbero anche vedere un leggero aumento delle prestazioni con questo aggiornamento Fuchsia OS 12, poiché Google è passato dal sistema di rendering 3D originale a “Flatland“, che è ottimizzato per i contenuti 2D. Dovresti anche vedere prestazioni leggermente migliori mentre guardi video su Nest Hub.

Abilitato Flatland per Smart Display. Migliora le prestazioni e riduce i costi di manutenzione.

Aggiunte modifiche alle prestazioni per una migliore riproduzione sui dispositivi spediti.

Nel frattempo, Google ha risolto numerosi problemi e arresti anomali relativi allo standard di casa intelligente Matter sui dispositivi Nest Hub. Uno di questi problemi prevedeva l’invio di colori imprecisi all’illuminazione abilitata per Matter.

Risolto il problema con l’identificazione della risposta nel caso di più dispositivi per evitare un’ondata di risposte.

Abilitata uno strumento di ispezione per Matter.

Risolto il crash in localhome durante il timeout dell’abbonamento.

Risolto un problema di crash nella conversione dei colori fuori intervallo. Ciò influisce sull’esperienza dell’utente in cui alcuni colori erano imprecisi.

Implementata la gestione dello svuotamento della cache nello stack mDNS Fuchsia.

