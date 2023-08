Dopo essere arrivato su Google Chrome e Safari, Bing Chat è ora disponibile su Microsoft Launcher, offrendo agli utenti ancora più opzioni per accedere al chatbot al di fuori del browser Edge.

Bing Chat in Microsoft Launcher non è diverso da come funziona nelle app mobili Edge e Bing. Funzionalità come la possibilità di selezionare il tono delle chat e l’utilizzo della voce come input invece della digitazione sono tutte presenti. Anche l’interfaccia utente è la stessa che vedi nelle app mobili Bing ed Edge.

Da Microsoft Edge a Skype e ora a Microsoft Launcher, Bing Chat è disponibile praticamente su tutte le più importanti app Microsoft su smartphone.

Sebbene Bing Chat in Microsoft Launcher sia supportato praticamente su tutti gli smartphone con Android Oreo (Android 8) o successivi, gli utenti di Surface Duo non potranno utilizzarlo ora. Microsoft Launcher è integrato nei dispositivi Surface Duo e funge da launcher di default per il telefono con doppio display. Ma a differenza del resto dei telefoni Android, tale versione di Microsoft Launcher viene aggiornata separatamente tramite aggiornamenti di sistema mensili.

È per questo motivo che esiste una differenza nella disponibilità di nuove funzionalità in Microsoft Launcher per i dispositivi Surface Duo e nel resto dei telefoni Android contemporaneamente.

Bing Chat non fa eccezione qui. Per ora gli utenti di Surface Duo hanno a disposizione solo l’app Bing, Edge e Skype per interagire con il chatbot di Microsoft.

Tuttavia, se hai un telefono Android diverso, puoi provare subito la nuova versione di Microsoft Launcher per testarne le prestazioni. Detto questo, non aspettarti che ti aiuti a modificare le impostazioni del tuo sistema Android come fa Windows Copilot basato su Bing Chat sui PC Windows 11. Ma la possibilità di controllare le impostazioni del telefono dalla finestra di Bing Chat sembra allettante e Microsoft potrebbe voler trovare alcuni modi per offrire questa funzionalità agli utenti di Surface Duo, se non all’intero ecosistema Android, in futuro.

