La tanto attesa versione web di Threads è finalmente arrivata. Dopo aver annunciato all’inizio di questa settimana che il concorrente Twitter sarebbe stato accessibile dai browser, Meta ha finalmente avviato il rilascio iniziato. Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha confermato che l’aggiornamento è ora disponibile per tutti gli utenti.

Finora molti utenti di Threads si sono sentiti frustrati dalla mancanza di una versione web. Sebbene fosse possibile accedere manualmente al profilo di un utente specifico, le persone non erano in grado di sfogliare i propri feed, pubblicare, rispondere o persino accedere ai propri account dai browser.

Poiché l’app ha registrato un significativo calo del coinvolgimento dopo il suo lancio iniziale (in Unione Europea è stato bloccato anche l’accesso via VPN), molti hanno visto la mancanza di una versione web come un ostacolo significativo per l’app. Sia Mark Zuckerberg che Mosseri hanno promesso che una versione web era in cima alla loro agenda per Threads, anche se Mosseri ha recentemente affermato che il team stava risolvendo alcuni bug con l’esperienza.

Le altre novità in arrivo su Threads

Ora che la versione web è finalmente attiva, sarà interessante vedere quale delle tante funzionalità “mancanti” a Threads verrà implementata la prossima volta. Gli utenti si sono lamentati anche della mancanza di ricerca di contenuti (al momento le persone possono cercare solo utenti, non post specifici) e di hashtag, che aiutano le persone a scoprire nuovi contenuti su Instagram e Twitter.

Una caratteristica, tuttavia, che sembra improbabile è l’aggiunta di DM. Mosseri ha affermato di essere riluttante ad aggiungere un’altra casella di posta alla vita degli utenti, anche se recentemente ha sollevato la possibilità di incorporare i messaggi diretti di Instagram nell’esperienza di Threads.

Ha anche confermato che le funzionalità di post-modifica sono in lavorazione, quindi almeno gli utenti di Threads non dovranno aspettare più di un decennio per un pulsante di modifica.

Come al solito, il nuovo social network di Meta rimane inaccessibile a tutte le persone dell’Unione Europea.

via