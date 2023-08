Nel 2014, Google ha aggiunto una funzionalità “ospite” alla Chromecast che consente ad altre persone di trasmettere contenuti alla tua TV senza dover essere sulla tua rete Wi-Fi. Questa funzionalità verrà ora rimossa.

Questa funzionalità era disponibile solo per i Chromecast basati su Cast (prima, seconda e terza generazione) e non per Chromecast con Google TV.

Quando visiti la casa di qualcuno, non dovresti accedere alla sua rete Wi-Fi per trasmettere dal tuo telefono a uno schermo. Invece, potresti semplicemente inserire un PIN di 4 cifre mostrato sullo screen saver.

Dietro le quinte, la tecnologia dietro era piuttosto interessante. La modalità ospite funzionava facendo sì che il tuo “Chromecast emetta uno speciale beacon Wi-Fi e Bluetooth“. Un telefono ospite rileverebbe tale beacon e mostrerebbe l’icona Cast nelle app anche se eri su rete cellulare o solo sulla rete Wi-Fi ospite.

Nel frattempo, l’inserimento manuale del PIN era in realtà il metodo di backup. Per rendere l’esperienza più fluida, un Chromecast tenterà di trasferire automaticamente il PIN tramite “toni audio brevi e impercettibili” (o accoppiamento a ultrasuoni). Il codice si resettava ogni 24 ore.

Negli ultimi mesi Google ha rimosso questa funzionalità. Un documento di supporto spiega che “la modalità ospite non è più supportata” e che l’unico modo per gli ospiti di “trasmettere contenuti dai propri dispositivi Android o iOS è collegandosi alla rete Wi-Fi dell’host“.

Inoltre, Google sta rimuovendo l’interruttore “Modalità ospite” da Impostazioni di sistema > Google > Dispositivi e condivisione > Opzioni di trasmissione con la versione 23.33 dei Google Play Services: “Consenti a Google Cast di scansionare la tua rete per scoprire i dispositivi abilitati per la trasmissione nelle vicinanze“.

Anche l’impostazione per abilitarlo è scomparsa dalle impostazioni del Chromecast.

Queste novità arrivano nello stesso periodo in cui la primissima Chromecast (non più supportata) ha compiuto 10 anni.

