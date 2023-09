Google è pronto a entrare nell’arena dei servizi di emergenza via satellite con il suo prossimo Android 14, prendendo spunto dall’iPhone 14 di Apple che ha già introdotto una funzionalità SOS satellitare. Ma c’è una svolta: Google sembra guardare ad un pubblico globale per Android collaborando potenzialmente con Garmin, un nome ben noto nel GPS e nella connettività satellitare.

L’informazione arriva per gentile concessione di un utente Twitter, Neïl Rahmouni, che ha notato alcuni cambiamenti nell’interfaccia utente dell’app Google Messaggi. Questi cambiamenti suggeriscono l’incorporazione di funzionalità di messaggistica satellitare e suggeriscono il coinvolgimento di Garmin. Rahmouni, tuttavia, consiglia cautela, affermando che la collaborazione non sarà confermata finché Google non farà un annuncio ufficiale.

Looks like Google Messages may use Garmin Response for the Satellite Emergency SOS

If true it could mean that Emergency Satellite messages would be available in 150+ countries👀https://t.co/egVqM6JaJV

(1st screen is a mockup, 2nd are the translations found in Google Messages) pic.twitter.com/Rza9BUxJwJ

— Neïl Rahmouni 🐢 (@neil_rahmouni) August 28, 2023