Samsung ha fissato lo standard per gli aggiornamenti software nell’ecosistema Android promettendo quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza per i suoi migliori telefoni Galaxy. E sebbene i telefoni Pixel di Google siano i primi a ricevere gli ultimi aggiornamenti Android, possono beneficiare solo di tre aggiornamenti del sistema operativo. Secondo quanto riferito però, la situazione cambierà con la prossima serie Google Pixel 8, che potrebbe persino superare i dispositivi Samsung e ottenere un supporto software simile a quello di iPhone.

Apple in genere fornisce aggiornamenti iOS per iPhone per almeno 5 anni dopo il rilascio. E anche se l’iPhone X 2018 non riceverà il prossimo aggiornamento iOS 17, riceverà comunque importanti patch di sicurezza. Fonti di 9to5Google affermano che la politica di aggiornamento software di Pixel 8 potrebbe corrispondere a quella dell’iPhone. Non ci sono altri dettagli, ma sarebbe un grosso problema se Google riuscisse ad avvicinarsi.

Google Pixel 8 avrà 5 anni di aggiornamenti Android

I core ARM v9 più moderni del prossimo Tensor G3 potrebbero aver svolto un ruolo chiave nella decisione di Google di fornire aggiornamenti del sistema operativo al Pixel 8 per un periodo di tempo più lungo. Le voci indicano che il Tensor G3 di quest’anno offrirà miglioramenti significativi in termini di prestazioni ed efficienza rispetto alle ultime due iterazioni di Tensor.

Google ha aggiornato l’ultima volta la politica di aggiornamento software della gamma Pixel con il lancio di Pixel 6 nel 2021. Tutti i dispositivi lanciati da allora hanno diritto a tre aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, incluso Pixel Fold.

Il passaggio dell’azienda al SoC Tensor interno ha probabilmente consentito un supporto software esteso. Questo perché Google ha il pieno controllo sull’intero stack software e hardware, consentendogli di determinare per quanto tempo i suoi telefoni e tablet riceveranno aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza.

I Tensor della generazione attuale sono varianti fortemente personalizzate dei SoC Exynos di Samsung. Le cose potrebbero migliorare ulteriormente una volta che Google sarà completamente personalizzato con i chip Tensor, anche se secondo quanto riferito ciò non accadrà fino al 2025.

Per quanto riguarda le vecchie serie Pixel 4 e Pixel 5 basate su Snapdragon, hanno ricevuto aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza per tre anni dopo il loro lancio. Quest’anno sembra che Google sia pronto a raccogliere il testimone da Samsung e ad aumentare lo standard del supporto software nell’ecosistema Android.

