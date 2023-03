Snapdragon Satellite non sarà limitato alla sola fascia alta

Qualcomm ha annunciato che la piattaforma Snapdragon Satellite arriverà sui nuovi smartphone Android di Oppo, Nothing, Motorola e altri, oltre che su altri chip Snapdragon in futuro.

Snapdragon Satellite è stato annunciato per la prima volta al CES, con il supporto per Snapdragon 8 Gen 2, ma nessuna chiara tempistica per il rilascio. L’annuncio del MWC 2023 ci avvicina di un passo alla funzionalità disponibile per i clienti, con diversi dispositivi confermati in sviluppo.

La tecnologia di Qualcomm utilizza la costellazione di satelliti Iridium e supporta messaggi bidirezionali per servizi di emergenza, SMS e altro.

Snapdragon Satellite sarà estesa anche alla fascia bassa

Qualcomm afferma che la piattaforma sarà utilizzata nei prossimi smartphone di Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo e Xiaomi. Non c’è alcuna indicazione su quali dispositivi saranno supportati, anche se è probabile che il dispositivo di Nothing con la funzione equipaggiata sarà il Nothing Phone (2), che è stato confermato di recente.

Inoltre, la tecnologia satellitare di Qualcomm sarà disponibile su “tutti i prossimi sistemi 5G Modem-RF e Livelli della piattaforma mobile Snapdragon”. Qualcomm afferma che sarà supportato sui chip Snapdragon dal 4 all’8, il che sembra corrispondere all’offerta di MediaTek che funziona anche su dispositivi più convenienti. Allo stesso modo, Qualcomm afferma anche che il futuro porterà questa tecnologia alle applicazioni automobilistiche, IoT e informatiche.

Snapdragon Satellite sarà disponibile su tutti i prossimi sistemi 5G Modem-RF e Livelli della piattaforma mobile Snapdragon (da 8 a 4) man mano che l’ecosistema matura. Al di là degli smartphone, Snapdragon Satellite è impostato per espandersi ad altre categorie di dispositivi, segmenti automotive e IoT.

Man mano che l’ecosistema cresce, gli OEM e gli sviluppatori di app saranno in grado di farlo differenziare e offrire servizi unici di marca sfruttando la connettività satellitare. Snapdragon Satellite è progettato per supportare le reti non terrestri 5G (NTN), come satellite NTN infrastrutture e costellazioni diventano disponibili.

