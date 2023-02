Mediatek presenta la propria versione di connettività satellitare al MWC

Con solo qualche giorno di distanza rispetto all’annuncio di Samsung sulla connettività satellitare, MediaTek ha presentato il nuovo modem MT6825 IoT-NTN, rivoluzionaria tecnologia di connettività satellitare durante il Mobile World Congress (MWC) 2023.

La società lo ha reso noto tramite un comunicato stampa che ha delineato i dettagli della nuova tecnologia. MediaTek afferma che sta lavorando per portare una connettività affidabile ovunque con comunicazioni satellitari bidirezionali implementate utilizzando smartphone e altri dispositivi. L’azienda taiwanese ha anche dimostrato la tecnologia 3GPP Non-Terrestrial Network (NTN) per le comunicazioni satellitari bidirezionali.

Sono in fase di lancio anche i primi smartphone con questa nuova tecnologia e altri lanci di dispositivi sono all’orizzonte. Si ritiene sempre più che le reti satellitari colmino le lacune esistenti nelle reti mobili. Offrono un modo più affidabile per i dispositivi di comunicare in luoghi remoti.

Gli smartphone abilitati al satellite sono molto promettenti ed espandono la portata delle reti mobili. Il più grande mercato per la tecnologia 3GPP NTN è quello degli smartphone. Vi è tuttavia una crescente domanda di nuove tecnologie nelle applicazioni IoT e nell’industria automobilistica.

MediaTek afferma che la comunicazione satellitare bidirezionale ci introdurrà in una nuova era di connettività e aprirà nuove possibilità. Il modem MT6825 IoT-NTN di MediaTek è basato sulla tecnologia 3GPP NTN e può essere integrato in qualsiasi smartphone.

Anche con le velocità dati IoT-NTN limitate, MediaTek prevede che questo servizio verrà utilizzato per qualcosa di più dei semplici messaggi SOS di emergenza. MediaTek ritiene che possa essere utilizzato praticamente per messaggi di testo bidirezionali, aggiornamenti meteo e tracciamento e condivisione della posizione.

MediaTek comunque prenderà di mira sia IoT-NTN che NR-NTN. Mentre IoT-NTN è progettato per connessioni a bassa velocità dati, NR-NTN supporta un trasferimento di dati più elevato ed è maggiormente orientato verso smartphone e laptop.

MediaTek sta collaborando con Bullit per rilasciare i primi dispositivi commerciali al mondo con tecnologia 3GPP NTN. Il chipset MT6825 si collegherà alla piattaforma Bullit Satellite Connect.