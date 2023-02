L’offerta ideale per chi vuole il telefono fisso a casa ma senza internet

Se sei uno di quelli che di internet in casa non se ne fa niente ma che, allo stesso tempo, ha bisogno di un telefono fisso, sappi che sei nel posto giusto. O meglio, Vodafone ha creato l’offerta che fa per te poiché permette di avere minuti di conversazione illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Di seguito ti illustriamo i prezzi, cosa è compreso o no nel costo e come procedere per l’attivazione.

L’offerta solo voce di Vodafone

Si chiama Tutto Facile Fisso ed è un piano tariffario pensato per i clienti che sono in cerca di un’offerta di rete fissa a prezzi stracciati.

Per soli 18,90 euro al mese, l’offerta solo voce Vodafone permette di avere minuti illimitati verso i numeri nazionali. Ma se già sei cliente Vodafone su rete mobile per te c’è un regalo in più: uno sconto abbastanza importante poiché per te il costo è di soli 14,90 euro al mese.

Ma non solo: attivando Tutto Facile Fisso riceverai anche il telefono Vodafone Classic dove va installata la SIM che permette di fare e ricevere chiamate. L’intervento del tecnico incaricato di installare il telefono e di configurare la SIM è incluso nel costo di attivazione dell’offerta: 29 euro; il prezzo del telefono Vodafone Classic è suddiviso in rate mensili di 3 euro per 24 mesi, addebitate direttamente sulla bolletta.

Se avessi bisogno di disattivare l’offerta prima della scadenza dei 24 mesi, ti verranno addebitati 19 euro per coprire i costi di disattivazione e, in più, l’importo delle rate residue non pagate. Potrai però scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate.

Le sorprese della linea telefonica Tutto Facile Fisso non sono di certo finite qui: attivandola hai anche accesso gratuitamente al servizio di segreteria telefonica e a un servizio di assistenza dedicata, in grado di intervenire in caso di guasti o problemi.

C’è persino un altro servizio che rende questa promozione più che completa: la possibilità di attivare l’opzione Fissi Internazionali che permette di chiamare gratuitamente in oltre 30 Paesi del mondo e comunicare a prezzo scontato in altri 16.

Se non vorrai usufruirne va benissimo lo stesso, ma sappi che per chi non attiva l’opzione Fissi Internazionali le chiamate all’estero saranno addebitate a consumo, con tariffe differenziate a seconda del Paese di destinazione della telefonata.

Come fare per attivare la nuova promozione Vodafone

Come avrai capito, se hai bisogno di internet in casa questa offerta non fa per te. Tutto Facile Fisso, infatti, è il piano telefonico ideale per chi fa spesso telefonate ma non ha bisogno di navigare.

Se rientri in questa categoria di persone ti basta procedere con l’attivazione online, oppure fissando un appuntamento con un consulente Vodafone. A quel punto devi solo lasciare un recapito sul quale riceverai una telefonata da un consulente che risponderà a tutte le domande riguardo al piano tariffario e procederà con l’inoltro della domanda di attivazione.