Meta lancerà i suoi primi occhiali AR nel 2027

Meta ha condiviso la sua ultima roadmap hardware per la realtà aumentata e virtuale con i dipendenti e, secondo The Verge, ha in programma di lanciare i suoi primi occhiali AR nel 2027.

Mentre la società intende rilasciare altri occhiali AR prima di allora, il dispositivo che sta lanciando tra quattro anni è lo stesso che secondo Mark Zuckerberg potrebbe diventare il “momento iPhone” di Meta. Cioè, pensa che potrebbe scuotere il settore e potrebbe diventare popolare come l’iPhone.

Secondo quanto riferito, gli occhiali AR avranno la capacità di proiettare avatar come ologrammi di alta qualità sovrapposti al mondo reale – dovrebbero anche essere piuttosto costosi. I dipendenti avranno la possibilità di fare il primo tentativo di testare il dispositivo nel 2024 prima che arrivi al pubblico come la linea “Innovazione” di occhiali intelligenti avanzati di Meta per i primi utenti.

Meta preparerà il terreno con i visori MR

La società ha anche discusso degli altri dispositivi AR e VR che sta lanciando prima che i suoi occhiali AR a tutti gli effetti siano pronti, afferma The Verge. Questo autunno, a quanto pare, rilascerà un seguito di Ray-Ban Stories, sviluppato in collaborazione con Luxottica.

Anche il visore Quest 3, che dovrebbe essere due volte più sottile e potente di Quest 2, sarà disponibili entro la fine dell’anno.

Nel 2024, Meta prevede inoltre di lanciare un visore VR con nome in codice “Ventura”, che intende vendere “al prezzo più interessante nel mercato dei consumatori VR”.

Un anno dopo, nel 2025, Meta prevede di lanciare la terza generazione di Ray-Ban Stories. Sarà caratterizzato da un display chiamato “mirino” progettato per visualizzare i testi in arrivo, scansionare i codici QR e tradurre i messaggi in altre lingue in tempo reale. Secondo quanto riferito, gli utenti saranno in grado di controllare gli occhiali con i movimenti delle mani e potranno eventualmente digitare messaggi utilizzando una tastiera virtuale.

Inoltre, Meta sta sviluppando uno smartwatch da abbinare a questi particolari occhiali.

La realtà aumentata fa gola a molti

Meta non è l’unica grande azienda tecnologica con piani per il lancio di occhiali e visori AR e VR nei prossimi anni. Si ritiene che Apple presenterà il suo tanto atteso visore per realtà mista alla WWDC di giugno. Si prevede che abbia funzionalità avanzate, come due display 4K e input senza controller, e un costo fino a $ 3.000. Tuttavia, i rapporti suggeriscono che Apple sta lavorando a una versione più economica che più persone potranno permettersi.

Allo stesso modo, Qualkcomm sta collaborando con diverse aziende del settore (fra cui Microsoft) per portare la piattaforma Snapdragon Spaces dedicata alla realtà aumentata sul mercato.

