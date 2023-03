Nothing Phone (2) avrà lo Snapdragon 8 Gen 2 | Ufficiale

Al MWC 2023, Nothing ha confermato che il suo secondo smartphone, il Nothing Phone (2), verrà lanciato con un chipset di fascia alta sotto forma di Snapdragon 8 Gen 2. In un tweet, Nothing ha confermato che il Phone (2) verrà lanciato con un chip Snapdragon serie 8 di Qualcomm per un “salto di potenza e prestazioni”.

Innovation, fuelled. Phone (2) will be equipped with the @Qualcomm @Snapdragon 8 Series chipset. For a leap in power and performance. https://t.co/lMHizf3lId — Nothing (@nothing) February 28, 2023

Il tweet non specifica quale chip verrà utilizzato, ma a quanto pare la società ha confermato che si tratterà di Snapdragon 8 Gen 2 su CNET.

Si tratta di un SoC dotato di CPU con un cluster “1 + 2 + 2 + 3” formato da un core primario Cortex X3 da 3,2 GHz, che dovrebbe rappresentare un solido passo avanti rispetto al Cortex X2 dello scorso anno, quattro core “prestazioni” – due A710, due A715 – e tre core “efficienza”, una piccola deviazione da come MediaTek ha affrontato la sua CPU quest’anno.

Questo non è davvero una sorpresa: Nothing ha anticipato un chip più potente quando ha pubblicato i primi teaser del Phone (2) all’inizio di quest’anno. Il Nothing Phone (1), nonostante fosse considerato un’offerta premium, utilizza lo Snapdragon 778 di fascia medio alta. Quel chip aveva molta potenza disponibile ma non era così forte come lo Snapdragon 8 Gen 1 e il successivo Snapdragon 8+ Gen 1. Tra l’altro, alcune indiscrezioni passate lo orientavano verso questa direzione.

Ciò che non è chiaro è come ciò influirà sul prezzo del Phone (2). La prima versione del marchio è stata lanciata con un prezzo inferiore ai 500 euro, ma un chip più costoso indicherà sicuramente un prezzo più alto.

