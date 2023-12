Con l’arrivo di dicembre di ogni anno, Spotify rivela tutti gli artisti, i generi, i brani e i podcast che hai ascoltato di più negli ultimi 12 mesi. La puntata del 2023 di Spotify Wrapped del servizio di streaming debutta con un design completamente nuovo insieme al formato familiare in stile storia. Per la prima volta dopo tanto tempo, puoi anche visualizzare le statistiche di streaming sul desktop tramite il web. Come sempre, l’azienda ti offre uno sguardo a ciò che hai ascoltato di più durante l’anno con alcune nuove aggiunte per rinfrescare la tradizione annuale.

Spotify ti fornisce da un po’ di tempo un elenco dei tuoi migliori artisti, generi, canzoni e podcast, ma quest’anno la società assegnerà uno dei 12 “personaggi di ascolto” che meglio si adatta alla tua abitudine di streaming. La funzione si chiama Me in 2023 e quei “personaggi” vanno dallo Shapeshifter, qualcuno che passa rapidamente da un artista all’altro, all’Alchimista, qualcuno che è più incline a creare le proprie playlist. Un altro nuovo strumento chiamato Sound Town ti abbina a una città in base al tuo ascolto e ai migliori artisti.

Per quanto riguarda le solite liste, Spotify le ha aggiornate per rendere le cose un po’ più interessanti. I tuoi cinque migliori artisti ora ti mostreranno anche quando il tuo ascolto ha raggiunto il picco per ciascuno di essi e la prossima settimana l’AI DJ di Spotify ti fornirà commenti sugli artisti, i generi e i brani migliori nelle tue liste. Spotify ha anche integrato il suo strumento Blend con Wrapped così puoi facilmente vedere come ti trovi con gli amici mixando tutta la musica che hai ascoltato di più. Ritornano anche i messaggi degli artisti, con oltre 40.000 messaggi che ringraziano gli utenti se sono tra i tuoi ascoltatori più ascoltati.

Spotify Wrapped 2023: gli artisti più ascoltati in Italia

Insieme con le statistiche personali dei brani che hai maggiormente ascoltato durante il 2023, Spotify Wrapped si compone anche di statistiche più generali legare alle tracce più ascoltate a livello mondiale, così come anche mercato per mercato.

Per quanto riguarda l’Italia, l’artista più ascoltato è stato Sfera Ebbasta, seguito da Geolier, Lazza, Shiva e Guè. L’artista donna più ascoltata a livello nazionale è Anna. Non sorprende poi che l’artista donna più ascoltata all’estero su Spotify, tra le italiane, è Laura Pausini.