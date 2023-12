Dopo il ritorno sulle montagne russe di Sam Altman come CEO di OpenAI, la società ha annunciato, alla vigilia del primo anniversario di ChatGPT, che ora includerà Microsoft come osservatore senza diritto di voto nel suo consiglio di amministrazione. Resta la domanda sul perché il più grande investitore dell’azienda non fosse nel suo consiglio di amministrazione, ma per ora sembra che questo sia in qualche modo risolto.

Non solo Microsoft: la nuova struttura del CdA di OpenAI

Altman è affiancato dal co-fondatore Greg Brockman che riprende il ruolo di Presidente, mentre Mira Murati, che per breve tempo è stata CEO ad interim durante tutta la serie, tornerà al suo ruolo di CTO.

L’annuncio conferma anche un nuovo consiglio composto dall’ex CEO di Salesforce Bret Taylor (presidente), dall’ex segretario al Tesoro di Clinton, Larry Summers, e dal membro originale Adam D’Angelo, che è anche co-fondatore e CEO di Quora. In precedenza si vociferava che l’uscita di Altman fosse stata in parte influenzata dall’apparente conflitto di interessi di D’Angelo, poiché OpenAI stava sviluppando un potenziale concorrente per il servizio Poe di Quora: quest’ultimo offre ChatGPT e GPT-4 di OpenAI, insieme a molti altri modelli di intelligenza artificiale per la generazione di testo.

La presenza di D’Angelo nel nuovo forum di OpenAI è stata una sorpresa e Altman si è rivolto a X per rivolgersi all’elefante nella stanza. “Quora è un grande cliente di OpenAI e abbiamo trovato utile avere una rappresentanza dei clienti nel nostro Consiglio.” Il dirigente ha aggiunto che D’Angelo “è sempre stato molto chiaro… riguardo al potenziale conflitto e ha fatto tutto ciò che era necessario fare“, inclusa l’offerta di lasciare il consiglio, se necessario. Quanto al motivo per cui il consiglio originale voleva che Altman uscisse, ha detto che “è chiaro che c’erano dei veri malintesi tra me e i membri del consiglio“.

Il co-fondatore e capo scienziato di OpenAI, Ilya Sutskever era un ex membro del consiglio che presumibilmente guidò la cacciata di Altman. Il dirigente in seguito ha ammesso apertamente di “rimpiangere profondamente la mia partecipazione alle azioni del consiglio” (con Elon Musk che chiedeva attenzione nel suo thread), e da allora aveva espresso il suo sostegno al ritorno di Altman come CEO. Nel suo messaggio aperto, Altman dice “Non nutro alcun rancore nei suoi confronti” e che il suo team sta trovando un modo per consentire a Sutskever di continuare il suo lavoro presso OpenAI.

In futuro le cose saranno diverse

Nello stesso annuncio ufficiale, il nuovo presidente di OpenAI, Taylor, ha assicurato che la società “migliorerà la struttura di governance” e metterà insieme “un comitato indipendente del consiglio di amministrazione per supervisionare una revisione dei recenti eventi“, per il bene dell’organizzazione.

via