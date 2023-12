Google sta lanciando una serie di aggiornamenti per l’app Messaggi, inclusa la possibilità di personalizzare i colori delle bolle di testo e degli sfondi. Quindi, se lo desideri davvero, puoi avere bolle blu nella tua app di messaggistica Android. Puoi avere un colore diverso per ogni chat, il che potrebbe aiutarti a evitare di rivelare accidentalmente un segreto a familiari o amici.

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di Google integrata (il che significa che probabilmente avrai bisogno di un dispositivo Pixel recente per utilizzare questa funzione), puoi trasformare le foto in reazioni con Photomoji. Tutto quello che devi fare è scegliere una foto, decidere quale oggetto (o persona o animale) desideri trasformare in un Photomoji e premere il pulsante di invio. Queste reazioni verranno salvate per un uso successivo e anche gli amici nella chat potranno utilizzare qualsiasi Photomoji che invii loro.

La nuova funzione Voice Moods ti consente di applicare una delle nove diverse vibrazioni a un messaggio vocale, mostrando effetti visivi come emoji con gli occhi a forma di cuore, palle di fuoco (per quando sei furioso) e un party popper. Google afferma di aver migliorato anche la qualità dei messaggi vocali aumentando il bitrate e la frequenza di campionamento.

Inoltre, ci sono più di 15 effetti schermo che puoi attivare digitando cose come “Sta nevicando” o “Ti amo”. Questi faranno “esplodere lo schermo in una sinfonia di colori e movimento”, afferma Google. Altrove, Messaggi mostrerà effetti animati quando vengono utilizzate determinate reazioni ed emoji.

Oltre a tutto ciò, gli utenti sono ora in grado di impostare un profilo che aggiunga il nome e la foto al proprio numero di telefono per aiutarli ad avere un maggiore controllo sul modo in cui appaiono sui servizi Google. L’azienda afferma che questa funzione potrebbe essere d’aiuto quando si tratta di ricevere messaggi da un numero di telefono che non è presente nelle chat di gruppo. Potrebbe aiutarti anche a conoscere l’identità di tutti in una chat di gruppo.

Alcune di queste funzionalità sono disponibili in versione beta a partire da oggi nell’ultima versione di Google Messaggi. Google rileva che la disponibilità di alcune funzionalità dipenderà dal mercato e dal dispositivo.

RCS ha raggiunto 1 miliardo di utenti

Google sta lanciando questi aggiornamenti insieme alla notizia che più di un miliardo di persone ora utilizzano Google Messaggi con RCS abilitato ogni mese.

RCS (Rich Communication Services) è un formato di messaggistica più ricco di funzionalità e sicuro rispetto a SMS e MMS. Supporta funzionalità come conferme di lettura, indicatori di digitazione, chat di gruppo e contenuti multimediali ad alta risoluzione. Google offre anche la crittografia end-to-end per conversazioni individuali e di gruppo tramite RCS.

Per anni, Google ha cercato di convincere Apple ad adottare RCS per una migliore interoperabilità tra Android e iOS. Apple ha rifiutato, forse perché iMessage (e le sue bolle blu) sono da tempo uno status symbol per i suoi utenti. Tuttavia, probabilmente per garantire che Apple sia in linea con le normative dell’Unione Europea, Apple ha ceduto. La società ha recentemente affermato che inizierà a supportare RCS nel 2024.

