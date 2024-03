Mentre OnePlus si avvicina al suo decimo anniversario a dicembre, lancerà il nuovo telefono di punta OnePlus 12 a Shenzhen, in Cina, alle 14:30 del 5 dicembre (ora locale) per celebrare l’occasione. Il sito web ufficiale cinese del marchio ha rivelato il prossimo OnePlus 12 con una sorprendente somiglianza con il suo predecessore, anche se il colore sull’isola della fotocamera ora corrisponde a quello della scocca, proprio come l’Ace 2 Pro dall’aspetto simile.

Oltre alle opzioni bianco lucido e nero opaco classico, il design verde aggiornato avrà quello che sembra essere un aspetto marmorizzato opaco, in contrasto con la precedente finitura lucida.

OnePlus ha già condiviso alcune specifiche chiave in più post su Weibo in precedenza. Questi includono un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (nessuna sorpresa), un nuovo sensore Sony LYT-808 per la fotocamera principale da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico 3X da 64 megapixel, entrambi con il tocco magico di Hasselblad, come al solito. Altre curiosità includono un display 2K della cinese BOE, l’iconico cursore di avviso, ricarica wireless, telecomando a infrarossi e ottimizzazione del tocco sotto la pioggia, un’altra caratteristica ereditata dall’Ace 2 Pro.

La CPU Kyro all’interno dello Snapdragon 8 Gen 3 presenta sette core, due in meno rispetto ai nove core che troverai nel Tensor G3. Detto questo, Qualcomm fa affidamento su un Cortex-X4 da 3,3 GHz per il core primario. Oltre a quel chip, troverai cinque core Cortex-A720 ad alte prestazioni (tre a 3,2 GHz, due a 3,0 GHz). Infine, è completato da due core di efficienza Cortex-A520 da 2,3 GHz, che creano un layout 1 + 5 + 2 alquanto non convenzionale.

La GPU Adreno di quest’anno aumenta le prestazioni e l’efficienza rispettivamente del 25% e sembra competere con prodotti del calibro di iPhone 15 per la migliore esperienza di gioco mobile che puoi trovare al di fuori delle console portatili.

Lancio globale

Per ora si sa poco altro di OnePlus 12, ma ne sapremo di più tra circa una settimana. Per quanto riguarda tutti voi al di fuori della Cina, OnePlus ha detto che una data di lancio globale sarà annunciata il 15 dicembre. Restate sintonizzati mentre teniamo d’occhio gli ultimi sviluppi.

