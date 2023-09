Si vocifera da tempo che Samsung stia lavorando su uno smart ring. E sembra che il prodotto si stia avvicinando rapidamente al lancio poiché un nuovo aggiornamento dell’app Galaxy Wearable di Samsung conferma il nome “Galaxy Ring” e una finestra di lancio nel 2024.

In un aggiornamento dell’app Galaxy Wearable, gli utenti hanno notato per la prima volta un’icona su un forum coreano che dà un’idea approssimativa di come sarà il prossimo anello intelligente di Samsung. Vale a dire, sembra un anello.

Tuttavia, da allora sono state scoperte molte più informazioni nella stessa versione dell’app, il che fornisce un quadro migliore dei piani di Samsung.

All’interno dell’app Galaxy Wearable, è stato possibile confermare direttamente il nome “Galaxy Ring” utilizzato da Samsung per riferirsi al prodotto (l’azienda aveva già registrato il marchio nel marzo di quest’anno).

Oltre a ciò, l’app ha anche confermato direttamente che il “Galaxy Ring” vedrà una data di rilascio nel 2024.

Ulteriori dettagli includono che Samsung seguirà il suo schema abituale di utilizzare un’app separata installata sul dispositivo come plug-in con Galaxy Wearable. Questa app aggiunta offre i controlli aggiuntivi necessari per lo smart ring. Samsung fa la stessa cosa su Galaxy Watch e altri dispositivi indossabili, con un’app separata per ogni nuova generazione.

Inoltre, sono state trovate stringhe relative alla connettività Bluetooth dell’anello e messaggi che appariranno quando installi inizialmente il software necessario, nonché quando l’app si “connette all’anello”.

Si prevede che il “Galaxy Ring” di Samsung sarà un dispositivo incentrato sul monitoraggio della salute, simile a qualcosa come l’Oura Ring. Recentemente, TheElec ha riferito che Samsung era nel bel mezzo dello sviluppo, e il leaker Ice Universe ha affermato che l’anello sarà la “stella” del prossimo grande evento Unpacked di Samsung, previsto per gennaio.

