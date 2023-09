Samsung e Apple potrebbero presto dare una scossa al mercato dei dispositivi indossabili intelligenti. Secondo quanto riferito, le due società si stanno preparando per entrare in un nuovo segmento dei dispositivi indossabili attraverso il Samsung Galaxy Ring e l’Apple Ring, e non è difficile immaginare come questi prodotti potrebbero influenzare il mercato dei dispositivi indossabili in generale.

Molte aziende tecnologiche hanno provato a sperimentare nuove categorie di prodotti, ma la maggior parte di questi esperimenti non è riuscita o i loro prodotti sono rimasti di nicchia. Gli anelli intelligenti esistono già, ma sono lontani dal mainstream.

Samsung e Apple sono i due giganti della telefonia mobile con il potere del marchio di attuare cambiamenti a livello di settore e creare nuovi flussi di entrate. Soprattutto Apple. E se entrambi i giganti della tecnologia competono nel segmento emergente degli anelli intelligenti, è quasi garantito che Galaxy Ring e Apple Ring cambieranno il modo in cui guardiamo ai dispositivi indossabili.

Forse una delle cose migliori del Galaxy Ring e dell’Apple Ring è che soddisferanno una base di clienti che potrebbe essere rimasta non sfruttata dagli smartwatch. Ci riferiamo agli utenti che vorrebbero beneficiare del monitoraggio del fitness e della salute ma non vogliono rinunciare ai loro orologi tradizionali e potrebbero pensare che gli smartwatch siano un po’ come dei giocattoli.

Gli anelli intelligenti lo renderanno possibile. I nuovi prodotti di Samsung ed Apple consentiranno a questi potenziali clienti di ottenere tutti i vantaggi di piattaforme come Samsung Health e Apple Health senza smartwatch o cinturino da polso.

Vuoi continuare a indossare il tuo orologio Rolex o G-Shock ed essere comunque in grado di registrare dati di salute e fitness? Il tutto senza cambiare il tuo senso della moda? Gli anelli intelligenti lo renderanno possibile.

Non solo fitness: il sensore NFC di Samsung Galaxy Ring e Apple Ring aprirà molti nuovi usi

Oltre all’offrire un modo nuovo e discreto per registrare dati su salute e fitness, Samsung Galaxy Ring e Apple Ring potrebbero anche guadagnare terreno grazie a pagamenti mobili più rapidi.

Supponendo che questi dispositivi supportino la connettività NFC e le transazioni monetarie, potrebbero diventare il modo migliore per gli utenti di pagare i beni quando effettuano il check-out nei negozi fisici. Per lo meno, pagare con un anello potrebbe diventare una novità che molti utenti vorranno provare o sfoggiare.

E se Galaxy Ring e Apple Ring vantano funzionalità di chiave digitale, consentiranno agli utenti di sbloccare la propria auto senza problemi anche se non indossano uno smartwatch o portano uno smartphone.

Forse stiamo pensando troppo al futuro, dato che Samsung non supporta ancora le chiavi digitali dell’auto sui suoi Galaxy Watch (mentre Apple lo fa sulla sua serie Watch), ma è comunque qualcosa che verrà maggiormente usata in futuro.

