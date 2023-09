Con i nuovi aggiornamenti, YouTube sta lentamente combattendo contro gli ad blocker, facendo del suo meglio per assicurarsi che gli utenti paghino per l’abbonamento Premium o guardino gli annunci. A questo punto, è come se YouTube fosse sul piede di guerra contro gli ad blocker e l’azienda non si arrende. Secondo molti su Reddit, YouTube ha appena aumentato la polemica contro la pubblicità.

Numerosi rapporti degli utenti su Reddit indicano che YouTube ora interrompe la riproduzione dei video se rileva un blocco degli annunci, indicando un’ampia implementazione di una politica che in precedenza aveva dato agli utenti tre avvertimenti prima di impedire la riproduzione. Alcuni utenti segnalano che il messaggio viene visualizzato al posto del video stesso o come popup quando visualizzano video a schermo intero.

Per YouTube è importante tutelare i propri profitti e le entrate dei creators

Al momento non esiste una vera soluzione alternativa, quindi gli utenti non hanno altra scelta che riconoscere l’interruzione dell’annuncio. Con l’aumento dei reclami degli utenti su Reddit, sembra che la funzione anti-blocco degli annunci stia raggiungendo un’ampia implementazione. Alcune persone non ne sono ancora interessate, ma considerando l’apparente portata del lancio, è probabile che alla fine colpirà tutti.

Abbiamo iniziato a vedere questo comportamento anti-blocco degli annunci testato per la prima volta a maggio, all’incirca nel periodo del Google I/O 2023. Dopo aver iniziato come una leggera spinta quando i primi utenti hanno notato il messaggio, si è evoluto per presentare i tre avvertimenti sopra menzionati. Ora, sembra che YouTube abbia dato il massimo nella sua lotta contro gli ad blocker.

Alcuni utenti hanno riferito di essere in grado di guardare video e utilizzare il blocco degli annunci quando sono disconnessi, ma è probabile che ciò cambi man mano che le nuove misure continuano a essere implementate. Vale anche la pena notare che saltare gli annunci non conta come bloccarli, anche se YouTube ha recentemente reso il pulsante Salta annunci molto più difficile da vedere in una mossa separata che è stata criticata come ostile agli utenti e focalizzata sulle entrate pubblicitarie.

Per essere onesti, Google ha chiarito nella sua richiesta di guadagni all’inizio dell’anno che avrebbe investito di più nelle sue offerte di abbonamento nel 2023 – semplicemente non ci rendevamo conto in quel momento di come ciò avrebbe potuto comportare l’alienazione delle persone che utilizzano gli ad-blocker.

