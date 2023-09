Starfield, una delle uscite più grandi (se non la più grande) dell’anno (qui la nostra recensione e qui le nostre critiche), è ora disponibile per giocare su Nvidia GeForce NOW fino a 4K e 120 fps.

Dall’uscita di Starfield, la domanda è stata posta più volte. “Quando arriverà Starfield su GeForce Now?” Microsoft ha annunciato una partnership con Nvidia che essenzialmente porterà la maggior parte dei titoli Xbox Game Pass sul servizio, consentendo agli utenti di giocare su quella che considereremmo la piattaforma cloud migliore.

Detto questo, è stato strano non vedere Starfield direttamente su Nvidia GeForce Now, anche se si trattava di una versione anticipata del preordine per i membri di Xbox Game Pass Ultimate.

Fortunatamente, non ci è voluto molto. Nvidia ha annunciato che Starfield è ora disponibile per giocare su GeForce Now (non in Russia però). I membri Priority possono aspettarsi di vedere una qualità fino a 1080p con 60 fps, mentre i membri Ultimate possono ottenere risoluzioni 4K con 120 fps.

Allo stato attuale, Starfield è un po’ assetato di potenza e molti PC non sono in grado di gestire il titolo. Su GeForce Now e con una RTX 4080 remota che alimenta il gioco, è prevedibile che Starfield se la caverà meglio.

E anche se possedete solamente una console da gaming portatile come la Razer Edge o la Logitech G Cloud (o, se per questo, anche uno smartphone o un tablet), potete godervi il nuovo blockbuster videoludico immediatamente e senza attese.

Dato che il gioco è così popolare in questo momento, l’abbonamento Ultimate potrebbe valere la pena solo per provare Starfield in 4K con tempi di attesa minimi o nulli. Man mano che più persone giocano, i tempi di attesa per i livelli inferiori potrebbero aumentare.

via