Dopo i primi test di un anno fa, Google sta ora lanciando una riprogettazione della barra degli indirizzi a tema Material You su Chrome per Android.

Toccando l’Omnibox a forma di pillola si espanderà e trasformerà il campo in un rettangolo arrotondato. I suggerimenti seguenti non verranno più visualizzati come semplice testo su uno sfondo uniforme. Invece, ogni sito e query di ricerca viene inserito in una scheda con più riempimento e utilizzo del colore dinamico.

In molti modi, l’interfaccia utente ora assomiglia alla ricerca di Pixel Launcher.

Sebbene Chrome per Android sia più conforme al linguaggio di progettazione più recente, questa riprogettazione rende la barra degli indirizzi piuttosto densa e visivamente complessa. Posizionare tutto in una scheda aiuta a distinguere ogni riga ed elemento e rende il tutto più moderno.

Google ha testato per la prima volta questo rinnovamento della barra degli indirizzi di Chrome per Android lo scorso settembre. Adesso stiamo assistendo a un’ampia implementazione lato server (con Chrome 116). Se non lo hai ancora, forza l’interruzione di Chrome dalle informazioni sull’app e riavvia l’app.

Nel frattempo, Google Chrome 117 è ancora in fase di lancio come l’ultima versione stabile. Il grande cambiamento è la riprogettazione in Material You su Mac, Windows Linux e ChromeOS, ma inizia anche a sostituire il blocco HTTPS nella Omnibox con una nuova icona dell’interruttore.

