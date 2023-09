Bose detiene da tempo uno dei primi posti in termini di qualità d’ascolto in mobilità con le cuffie QuietComfort 45 (qui la nostra recensione approfondita). Ora, l’azienda sta raddoppiando questa abilità con un nuovo paio di prodotti: le cuffie e gli auricolari Bose QuietComfort Ultra con audio spaziale indipendente dal dispositivo.

Una nuova voce QuietComfort è nella nostra lista dei desideri da molto tempo. La gamma QC occupa un posto speciale nei nostri cuori da molto tempo e l’idea di un nuovo paio di cuffie o auricolari con driver e capacità di elaborazione aggiornati rende semplicemente la nostra giornata. Abbiamo visto precedenti leak sulle cuffie QuietComfort Ultra, che sembrano essere perfettamente in linea con l’annuncio di Bose.

In un comunicato stampa, Bose ha presentato le cuffie e gli auricolari QuietComfort Ultra che migliorano significativamente rispetto a qualsiasi precedente cuffia QC. Esternamente, le nuove cuffie assumono un design più premium con un involucro che sembra fluire in modo naturale sui padiglioni auricolari e nella fascia. Le cuffie assumono la stessa flessibilità delle versioni precedenti pur sfoggiando un supporto per la fascia dall’aspetto più robusto.

Un’area di miglioramento dal punto di vista fisico è il nuovo metodo di controllo. Una nuova striscia touch capacitiva si trova sul padiglione destro e controlla il volume e alcune scorciatoie. Quel lato ospita anche un pulsante di associazione Bluetooth e un pulsante multifunzione per le modalità di ascolto. Il padiglione sinistro utilizza una spia di stato a LED e un jack da 2,5 mm per l’audio in ingresso quando la batteria da 24 ore si scarica (6 ore per gli auricolari).

Bose non descrive in dettaglio nessuna delle specifiche interne, anche se fa menzione di un sistema di elaborazione del segnale molto migliorato e di un nuovo robusto chipset. Vengono inoltre utilizzati nuovi “microfoni avanzati” per aiutare con la riduzione del rumore durante le chiamate e quando si utilizza ANC.

La società afferma che le cuffie Bose QuietComfort Ultra sfruttano la tecnologia audio di Snapdragon per supportare il codec adattivo aptX di Qualcomm sui dispositivi Android. Ciò lascia spazio a un audio di fascia alta che, si spera, suonerà in modo fantastico attraverso i QC Ultra.

Con le Bose QuietComfort Ultra, l’audio spaziale arriva anche su Android

Per migliorare questo aspetto, Bose sta sfruttando anche l’audio spaziale con le sue modalità Immersive Audio. Se utilizzato su QC Ultra, non ci sono restrizioni su app o dispositivi come altre forme di audio spaziale. Invece, l’audio immersivo viene eseguito sul dispositivo e aggiunge un palcoscenico sonoro più ampio a qualsiasi contenuto registrato tramite le cuffie. In questo modo, gli utenti possono sfruttare le modalità Motion e Still, che passeranno dal palcoscenico fisso a quello mobile.

Sia le cuffie che gli auricolari QuietComfort Ultra sono compatibili con Google Fast Pair, che accelera il processo di associazione e cambio dei dispositivi.

Come previsto, i QuietComfort Ultra non saranno economici. Le cuffie QC Ultra arrivano a 499 euro, mentre gli auricolari arriveranno a 349 euro. Entrambi saranno disponibili nei colori Black e White Smoke. I preordini sono aperti per entrambi i QuitComfort Ultra a partire da oggi, con spedizione previste per il 10 ottobre.