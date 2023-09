Bluesky, una delle alternative più importanti alla piattaforma precedentemente nota come Twitter, ha appena raggiunto un milione di utenti. Si tratta certamente di un numero esiguo rispetto al numero di utenti sui principali social network, ma è un grosso risultato per un servizio che rimane inaccessibile alla maggior parte delle persone fino ad oggi.

Rose Wang, membro del team Bluesky, che ha annunciato il traguardo raggiunto su X, con l’app che ha raggiunto un milione di download a luglio. Tuttavia, fino a ora chi è stato interessato a partecipare all’azione su Bluesky ha dovuto assicurarsi dei codici di invito per accedere. E solo ora un numero sufficiente di persone è riuscito a creare account per il social network per poter annunciare che ha raggiunto 1 milione di utenti .

Bluesky è entrato in scena per la prima volta come social network decentralizzato (precedentemente) finanziato da Twitter e sostenuto dal co-fondatore di Twitter, Jack Dorsey. Poco dopo il lancio in versione beta chiusa, ha offerto agli utenti la possibilità di scegliere i propri algoritmi in modo da poter personalizzare le proprie tempistiche. E nel tentativo di rimanere senza pubblicità, ha iniziato a offrire un servizio di dominio a pagamento come modo per consentire agli utenti di verificare la propria identità.

Non è chiaro quando l’app verrà aperta al pubblico e, dopo aver verificato, alcuni codici vengono ancora venduti su eBay per centinaia di euro.

Meta, d’altra parte, ha scelto di rendere Threads disponibile a tutti fin dall’inizio (non però agli utenti UE), anche se mancava ancora una serie di funzionalità critiche. Thread hanno raggiunto 100 milioni di utenti solo una settimana dopo la sua disponibilità a luglio, ma la ricerca per parole chiave e una versione web hanno iniziato a essere implementate solo all’inizio di questo mese.

