Fatichiamo a credere che un’azienda come Geekom abbia già vent’anni alle spalle. Fondata nel settembre del 2003 da Kom de Olde, Geekom ha rapidamente conquistato il mercato asiatico dei computer prima di espandersi anche in altri continenti. 20 anni dopo, i suoi prodotti e servizi sono stati ampiamente apprezzati dagli utenti in Nord America, Europa (Italia compresa) e altre parti del mondo.

In occasione del suo 20° compleanno, Geekom ci ha inviato una scatola molto carina contenente alcuni oggetti celebrativi.

Come potete vedere dalle immagini, l’animo geek (che il nome derivi proprio da questo?) del team di ingegneri si è manifestato in questa scatola regalo contenente un cubo di Rubick, la mascotte ufficiale da assemblare e una comodissima agenda.

Tanta gavetta e l’ascolto dei feedback hanno portato a una delle migliori aziende nel settore

GEEKOM ha la sua sede centrale di ricerca e sviluppo a Taiwan e filiali in molti paesi del mondo. I membri del team sono tecnici di prim’ordine che riescono a mettere assieme competenze varie per assicurare una qualità sempre molto elevata dei prodotti, indipendentemente dalla fascia di prezzo.

Ma una delle caratteristiche che contraddistinguono Geekom dalle altre aziende è l’ascolto. Geekom infatti crede molto nello “sviluppo condiviso” con i propri clienti, tanto da ascoltare sempre il feedback di questi ultimi per assicurarsi di portare sul mercato sempre il meglio del meglio.

Quando ci capita di ricevere mini PC da recensire da parte di Geekom, ogni email che scambiata con il team di PR si conclude con l’invito a condividere il nostro pensiero non solo sulla qualità generale del prodotto ma anche sulle soluzioni più minuziose relative alla confezione di vendita, all’assemblaggio dei mini PC, al tipo di accessori ecc.

Non c’è dubbio che, al momento, Geekom sta cavalcando la cresta dell’onda potendo godere di un market share in aumento, di collaborazioni sempre più importanti (ultima quella con Asus da cui è nato il potente AS 6) e di un mercato favorevole che ha veduto Intel abbandonare il mondo dei NUC e far fare strada ai propri partner.

Ed allora facciamo a Geekom non solo tanti auguri per i 20 anni trascorsi ma anche tanti auguri per i prossimi 20.