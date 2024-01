A quasi un anno da quando Microsoft ha lanciato il Bing Chat basato su ChatGPT – che ora è stato rinominato semplicemente in Copilot – la società annuncia le sue prossime importanti mosse relative all’intelligenza artificiale. Innanzitutto, sta lanciando Copilot Pro, un abbonamento mensile da $20 che offre agli utenti esperti l’accesso alle ultime versioni di ChatGPT, nonché l’accesso a Copilot nelle app Microsoft 365 e altre nuove funzionalità. Inoltre, le app Copilot per iOS e Android sono ora disponibili per tutti, dopo un lancio limitato avvenuto il mese scorso.

E non è tutto! Microsoft ha anche introdotto Copilot GPT, una nuova funzionalità che ti consentirà di modificare Copilot su argomenti specifici come “fitness, viaggi, cucina e altro”, secondo Yusuf Mehdi, capo di Microsoft EVP e Windows. Gli utenti di Copilot Pro potranno anche creare eventualmente i propri GPT Copilot (e sì, il nome è certamente fonte di confusione, ma questa sembra essere la versione di Microsoft dei GPT autonomi di OpenAI).

Microsoft afferma che gli utenti di Copilot Pro avranno accesso a GPT-4 Turbo nelle ore di punta a partire da oggi e alla fine potranno alternare tra diversi modelli GPT. L’abbonamento ti garantisce inoltre una migliore creazione di immagini AI, che sarà più veloce e fornirà una qualità dell’immagine superiore, con formattazione orizzontale opzionale. Vale anche la pena notare che Copilot Pro costa $ 20 al mese per utente: pianifica di sborsare di più se più persone nella tua famiglia hanno bisogno dell’accesso.

Oltre a Copilot Pro, Microsoft afferma che Copilot per Microsoft 365 è ora ampiamente disponibile per le piccole aziende con gli abbonamenti “Business Premium” e “Business Standard”. Tuttavia, il prezzo non è cambiato rispetto al precedente lancio aziendale: è ancora $ 30 al mese a persona (tranne che ora puoi acquistare tra 1 e 299 posti).

La spinta inesorabile di Microsoft verso l’IA

Anche se l’assalto di Copilot e Microsoft agli annunci sull’intelligenza artificiale nel corso del 2023 ha portato a molta pubblicità, in realtà ci ha fatto interessare di nuovo al povero vecchio Bing! Resta da vedere se finirà effettivamente per essere utile agli utenti generali. Ciò potrebbe spiegare la fretta di monetizzare Copilot per gli utenti esperti.

Le query Copilot sono costose, sia in termini di potenza di calcolo che di consumo energetico, quindi Microsoft ha bisogno di un modo per recuperare effettivamente parte di questi costi dai suoi utenti più aggressivi. La società deve anche recuperare il suo investimento di 13 miliardi di dollari in OpenAI, che le ha dato una partecipazione del 49% nella società di intelligenza artificiale (oltre che un posto ne CdA).

Considerando quanto siano fortemente legati, non c’è da meravigliarsi che il CEO di Microsoft, Satya Nadella, sia stato determinante nel far reintegrare il co-fondatore di OpenAI Sam Altman come CEO, a seguito di una drammatica battaglia con il consiglio di amministrazione della società.

