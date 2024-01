OpenAI ha implementato il suo negozio per GPT personalizzati e un nuovo livello di abbonamento ChatGPT per team più piccoli. Il GPT Store consente agli sviluppatori e agli utenti di condividere e trarre profitto dalle loro versioni personalizzate del chatbot virale. Nel frattempo, ChatGPT Team è un abbonamento che costa dai 25 ai 30 dollari al mese per utente, offrendo sicurezza dei dati e supportando query più lunghe.

GPT Store

Il GPT Store consente a OpenAI di trasformare la straordinaria importanza di ChatGPT nel mondo della tecnologia in un modello di business, tagliando le entrate come nell’App Store di Apple. Chiunque può creare e condividere GPT (non è necessaria esperienza di programmazione), ma i creatori devono creare un profilo di creazione che condivida il loro vero nome o indirizzi gli utenti a un sito Web verificato.

OpenAI afferma che un programma di entrate per i creatori di GPT arriverà presto nel primo trimestre. “Come primo passo, i costruttori statunitensi saranno pagati in base al coinvolgimento degli utenti con i loro GPT“, ha scritto la società, promettendo di fornire maggiori informazioni con l’avvicinarsi del lancio del programma. Per ora, i creatori di GPT dovranno accontentarsi di cavalcare il treno dell’hype e sperare che i termini siano allettanti.

ChatGPT Team

Come lo descrive OpenAI, ChatGPT Team fornisce “uno spazio di lavoro sicuro e collaborativo per ottenere il massimo da ChatGPT al lavoro“. A differenza di ChatGPT Enterprise lanciato ad agosto, il livello Team non richiede migliaia di dollari o chiamate con il team di vendita dell’azienda. Invece, chiunque sia abbonato a ChatGPT Plus o Enterprise può iscriversi per $ 30 (se fatturato mensilmente) o $ 25 (annualmente) al mese.

ChatGPT Team offre l’accesso a GPT-4 con una finestra di contesto più ampia (32.000 token) per query più lunghe. Inoltre, gli abbonati ottengono limiti di messaggi più elevati e (come con il livello Enterprise) OpenAI afferma che non addestrerà i suoi modelli sui dati o sulle conversazioni degli abbonati del ChatGPT Team.

Il livello Team fornisce anche uno “spazio di lavoro sicuro”, inclusa una console di amministrazione per gestire le postazioni. I membri del team del piano possono anche creare e condividere internamente GPT personalizzati. Infine, OpenAI anticipa che gli abbonati al ChatGPT Team riceveranno “accesso anticipato a nuove funzionalità e miglioramenti“.

via