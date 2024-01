Samsung è il marchio di smartphone più grande al mondo da oltre un decennio: tuttavia, il suo regno è giunto al termine lo scorso anno, quando Apple ha superato Samsung come il più grande marchio di smartphone al mondo nel 2023. Il produttore di iPhone ha spedito 234,6 milioni di smartphone e ha acquisito una quota di mercato del 20,1%.

Secondo gli ultimi numeri della società di ricerche di mercato IDC, Samsung ha spedito 226,6 milioni di smartphone Galaxy nel 2023, pari a una quota di mercato del 19,4%. Si tratta di un calo del 13,6% rispetto alle spedizioni del 2022 (262,2 milioni).

Samsung ha avuto un anno negativo nel complesso, ma il business degli smartphone è andato piuttosto bene in termini di profitto, grazie all’attenzione dell’azienda su smartphone di fascia alta come Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5. Il mercato complessivo degli smartphone è crollato del 3,2% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il 2024 potrebbe essere un buon anno per Samsung, poiché secondo quanto riferito è fiduciosa di spedire più unità Galaxy S24 rispetto alla serie Galaxy S23 dell’anno scorso. Si prevede inoltre che la società lancerà Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6 notevolmente migliorati entro la fine dell’anno.

È encomiabile vedere Apple aumentare le sue spedizioni del 3,7% nonostante sia stato un anno negativo per il mercato degli smartphone. L’azienda ha spedito la serie iPhone 15 con un nuovo design dello schermo per i modelli non Pro e un design in titanio per i modelli Pro della gamma.

Xiaomi è stato il terzo marchio di smartphone più grande nel 2023, con una quota di mercato del 12,5% e spedizioni che hanno superato la soglia dei 146 milioni. Anche le sue spedizioni sono diminuite del 4,7% rispetto all’anno precedente. Anche le spedizioni di OPPO sono diminuite di quasi il 10% nel 2023, classificandosi al quarto posto assoluto. Transsion, l’azienda proprietaria dei marchi di smartphone Infinix, Itel e Tecno, ha registrato un enorme aumento del 30,8% nelle spedizioni. L’azienda ha spedito quasi 95 milioni di smartphone nel 2023.

Ryan Reith, Vicepresidente del gruppo Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers di IDC, ha dichiarato: “Lo spostamento complessivo nella classifica ai vertici del mercato evidenzia ulteriormente l’intensità della concorrenza all’interno del mercato degli smartphone. Apple ha certamente avuto un ruolo nel calo di posizione di Samsung, ma lo spazio complessivo di Android si sta diversificando al suo interno. Huawei è tornata e si sta facendo rapidamente strada in Cina, marchi come OnePlus, Honor, Google e altri stanno lanciando dispositivi molto competitivi nella fascia di prezzo più bassa della fascia alta. E i dispositivi pieghevoli e le crescenti discussioni sulle funzionalità dell’intelligenza artificiale sugli smartphone stanno guadagnando terreno. Nel complesso, lo spazio degli smartphone si avvia verso un momento molto interessante”.

