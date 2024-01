Con l’apertura dei preordini per il visore Apple Vision Pro, l’azienda si sta preparando a lanciare uno dei suoi prodotti più significativi di sempre. In occasione del lancio, ha annunciato un “formato di intrattenimento introdotto da Apple” chiamato Apple Immersive Video, nonché nuovi ambienti di visualizzazione nell’app Disney+ con scene degli amati franchise dello studio come Avengers e Star Wars.

La redazione di Engadget è riuscita ad avere la possibilità di testare in anteprima queste novità, tra cui proprio Apple Immersive Video, i nuovi ambienti Disney+ e un “Incontro con i dinosauri”, così come la tastiera mobile. Anche in questo caso volevamo capire davvero come ci si sente effettivamente a utilizzare il dispositivo, dal frustrante al gioioso fino all’involontariamente inquietante.

Confort

Il miglior visore XR al mondo sarà inutile se non può essere indossato per molto tempo, quindi il comfort è un fattore cruciale nel fascino dell’Apple Vision Pro. Anche questo è un fattore molto personale con molta variabilità tra i singoli utenti.

A differenza della versione che un redattore di Engadget ha visto alla WWDC l’anno scorso, l’unità Vision Pro che è stata provata in anteprima da Cherlynn Low in questi giorni è dotata di una cinghia che allunghi e finisce dietro la testa. “Era largo, ondulato e morbido e all’inizio l’idea è stata quella di un dispositivo molto comodo. Ma dopo 15 minuti dall’inizio della mia esperienza, ho iniziato a sentirsmi appesantita dal dispositivo e altri cinque minuti dopo sentivo dolore. Per essere onesti, avrei dovuto segnalare prima il mio disagio ad Apple e avevo a disposizione cinturini alternativi da sostituire. Ma volevo evitare di perdere tempo. Quando finalmente ho parlato dei miei problemi allo staff dell’azienda, hanno cambiato il cinturino con uno con due anelli, di cui uno che mi passava sopra la testa.”

Apple Immersive Video

Dana Wollman: “Sedermi da vicino al centro di Apple Immersive con i video spaziali mi hanno ricordato il personaggio di Jimmy Stewart in La vita è meravigliosa: ero sia un insider che un outsider allo stesso tempo. In una demo, abbiamo visto Alicia Keys esibirsi nella più speciale delle performance: solo per noi, in un salotto. In una serie diversa di video – pensati per dimostrare il video spaziale – abbiamo visto la stessa famiglia durante il pasto, e una madre e una figlia fuori, che giocavano con le bolle.

Mentre guardavo queste clip, in particolare i video fatti in famiglia che mi ricordavano il mio bambino, mi sentivo immersa, sì, ma anche esclusa: nessuno nei video ti vede o interagisce con te, ovviamente. Sei un fantasma. Mi sono immaginato tra qualche anno, scrutando dal futuro i video passati di mia figlia, e mi sono sentito verklempt. Non mi aspettavo di avere le lacrime agli occhi durante un briefing di routine di Apple.”

Disney+

Dana: “Apple è stata molto attenta a notare che la versione dell’app Disney+ che stavamo utilizzando era in beta. Ma quello che abbiamo visto era comunque impressionante. Pensalo come se stessi giocando a un videogioco: prima di selezionare il tuo percorso di gara, diciamo, puoi scegliere il tuo giocatore. In questo caso, il tuo “giocatore” è il tuo background. Vuoi sederti su un tetto di un film Marvel? Il deserto di Tatooine? Mettiti comodo in qualunque ambiente stuzzichi la tua fantasia, e poi potrai decidere se vuoi davvero guardare Ted Lasso nella tua terra desolata di Star Wars. Non è sufficiente definirlo immersivo. In alcuni di questi ambienti “outdoor”, in particolare, è come partecipare ad un drive-in a tema Disney. Ringraziamo la Disney: entrambi capiscono – e rispettano – i loro fan ossessivi. Conoscono il loro pubblico.”

Cherlynn: “Essendo una grande fan della Marvel, sono rimasta davvero entusiasta quando è arrivato l’ambiente della Torre dei Vendicatori. Mi sono guardata intorno e ho visto tutti i tipi di uova di Pasqua, incluso un contenitore da asporto di Shawarma Grill sul tavolo accanto a me. È un po’ sciocco parlare del realismo delle immagini, ma non ho visto pixel. Invece, ho guardato un piccolo biglietto scritto a mano che Tony Stark aveva chiaramente lasciato indietro e mi sentivo come se fossi quasi riuscito a raccoglierlo. Quando siamo passati all’ambiente di Tattooine, sono stata messa nella cabina di pilotaggio del landspeeder di Luke Skywalker e quando ho allungato la mano per afferrare i comandi dello sterzo, ho potuto vedere le mie mani davanti a me. Mi sono sentita un po’ delusa di non poter effettivamente interagire con quegli elementi, ma è stata sicuramente un’esperienza soddisfacente per un fan.”

Incontro con i dinosauri

Cherlynn: “Curiosità su di me: i dinosauri non mi spaventano, ma le farfalle sì. Sì. Una volta che hai smesso di ridere, puoi immaginare il trauma che ho dovuto subire durante questa demo. Avevo sentito dai miei amici del settore e da Devindra tutto su come guardavano una farfalla atterrare sulle loro dita nelle loro demo al WWDC, prima che i dinosauri uscissero dallo schermo per ruggire contro di loro. Tutti l’hanno descritta come una demo tecnologica realistica e impressionante, dal momento che Apple Vision Pro è stato in grado di individuare con precisione dove si trovavano le dita di tutti e di far atterrare le farfalle esattamente sulla punta delle loro dita.

Non pensavo che avrei dovuto guardare una farfalla posarsi sul mio corpo oggi, e in genere non lo voglio nella vita. Ma per questa demo, ho tenuto gli occhi aperti per vedere quanto bene avrebbe fatto Apple e, poiché ho avuto un piccolo problema di calibrazione all’inizio di questa demo, ho dovuto farlo due volte. La prima volta che è successo, ho… urlato un po’. Potevo vedere le ali e le zampe della farfalla. Questo è davvero ciò che mi ha spaventato di più: vedere le zampe dell’insetto entrare in “contatto” con il mio dito. Non c’era alcun feedback tattile, ma potevo quasi sentire la sensazione sussurrata delle zampe pelose della farfalla sul mio dito.

Poi l’orribile farfalla è volata via ed è uscito un simpatico cucciolo di dinosauro, seguito da due feroci dinosauri che ho poi affrontato per “accarezzarli”. Dopo è stato molto più divertente e in realtà è stata una dimostrazione piuttosto impressionante della capacità di Apple Vision Pro di fondere il mondo reale con esperienze coinvolgenti, poiché ho potuto facilmente vedere e camminare attorno a un tavolo di fronte a me per avvicinarmi al dinosauro.