Alla fine del suo grande evento Unpacked che ha avuto luogo poche ore fa, Samsung ha anticipato la prossima grande novità: il Galaxy Ring. Sì, è un anello intelligente pensato per il monitoraggio delle attività fisiche e della salute.

Il Galaxy Ring porterà le innovazioni sanitarie “all’avanguardia” di Samsung in un fattore di forma completamente nuovo. Sarà un “dispositivo per la salute e il benessere potente e accessibile, qui per cambiare la forma della salute futura come solo Samsung sa fare“. Questa è la citazione dal palco.

L’anello è circolare e nero, almeno nell’iterazione mostrata nel teaser. A proposito di teaser, hai notato il Galaxy Ring che è stato inserito nel video promozionale ufficiale Samsung su Samsung Health? Assicurati di prestare attenzione al punto 2:10.

Cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe rappresentare quella forma? Oh, aspetta, è abbastanza ovvio, no? Il Galaxy Ring è protagonista di rumors ormai da un bel po’ di tempo, e ad un certo punto si diceva che potesse rubare la scena ai Galaxy S24 nell’evento appena concluso. Ciò non è accaduto, e ora si prevede che verrà svelato entro la fine dell’anno: forse potrebbe essere lanciato insieme ai pieghevoli di nuova generazione a luglio? Dovremo aspettare e vedere.

Naturalmente, poiché si tratta di un dispositivo indossabile intelligente, aspettatevi che almeno tenga traccia di una serie di parametri di salute e fornisca vibrazioni per le notifiche. Oltre a ciò, ci aspettiamo la presenza di un chip GPS per il monitoraggio delle attività fisiche all’aperto. E poiché non ha schermo, la durata della batteria dovrebbe essere migliore rispetto a quella di uno smartwatch.