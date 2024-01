Blackview è probabilmente il principale produttore di smartphone rugged e, grazie all’incessante feedback fornito dagli utenti che li acquistano, riesce di anno in anno a migliorare la qualità. L’ultimo arrivato, il Blackview BL8000, prende spunto da alcuni dei migliori smartphone “conosciuti” migliorandone però tantissimo il rapporto qualità prezzo. E in occasione del lancio promozionale, il Blackview BL8000 può essere acquistato addirittura col 50% di sconto, ovvero a $459,98 $229,99.

Caratteristiche tecniche

Il display è da 6.78″ con risoluzione 2,4K, frequenza di aggiornamento dinamico intelligente di 120 Hz e la luminosità di picco di 550 nit. Degno di nota è anche il sistema audio con l’altoparlante smart-PA box.

Posteriormente è anche presente un display secondario che permette di scattare selfie con la fotocamera posteriore e di accedere a tutta una serie di widget.

Al cuore del Blackview BL8000 c’è il processore MediaTek Dimensity 7050 5G octa-core da 6 nm con 2 core Cortex-A78 con clock a 2,6 GHz e 6 core Cortex-A55 con clock a 2,0 GH. Si tratta della nuova generazione di SoC Mediatek che unisce prestazioni fluide ma anche grande efficienza energetica. Che si tratti di navigazione, gioco o multitasking, il potente processore gestisce tutto con facilità.

Con la presenza poi di 12 GB di RAM fisica (12 +12 se si considera anche quella virtuale) di tipo LPDDR5 con velocità di trasferimento dati più veloci del 50% rispetto a LPDDR4X, ecco che la fluidità non sarà mai un problema.

E i limiti di archiviazione? Nessuna possibilità con Blackview BL8000! Che si tratti di oltre 180.000 brani, oltre 69.000 foto o oltre 1.160 brevi video, gli utenti possono archiviare tutti i loro preziosi ricordi, con una memoria sbalorditiva fino a 512 GB. Inoltre, gli utenti possono trasferire dati, incluse immagini, musica, video e altro, a velocità fulminee grazie alla tecnologia UFS3.1 (velocità di lettura più veloce del 120% e una velocità di scrittura più veloce del 566% rispetto a UFS 2.1).

Vista questa velocità nelle memorie non sorprende che Blackview BL8000 supporti Wi-Fi 6 dual-band con connessioni sia su reti a 2,4 GHz che su 5 GHz.

Ma il vero cavallo di battaglia, oltre al suo essere rugged e alla qualità fotografica che analizzeremo a breve, è la batteria. Per chi è costantemente in movimento, Blackview BL8000 offre un’eccezionale capacità della batteria da 8.800 mAh con un massimo di 384 ore in standby, in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di ricariche frequenti.

Ma più grande è una batteria, più sarà il tempo di ricarica. Anche in questo caso gli ingegneri Blackview si sono impegnati per implementare una ricarica rapida da 33 W. Ciò assicura una ricarica completa in poco più di 80 minuti.

Inoltre, Blackview BL8000 può essere l’eroe della giornata con la ricarica inversa per salvare i dispositivi dalle emergenze con batteria scarica.

Qualità fotografica

Blackview BL8000 è uno smartphone rugged ma ciò non significa che sia dotato di fotocamere insoddisfacenti. Gli appassionati di fotografia saranno soddisfatti della fotocamera posteriore Samsung ISOCELL GN5 da 50 MP e della fotocamera grandangolare da 8 MP con supporto del FOV di 117°, mentre la fotocamera frontale da 16 MP si occupa dei selfie con FOV di 90°.

La fotocamera principale è una Samsung GN5 da 50 MP con un enorme sensore da 1/1,57 pollici. Questa può contare sulla tecnologia Dual Pixel che permette di realizzare la messa a fuoco automatica in maniera rapida e precisa durante la ripresa di oggetti in rapido movimento. Allo stesso modo, sfruttando la tecnologia Pixel Binning (in questo caso Quad Pixel) e Smart ISO, il Blackvieww BL800 apre le porte anche a una fotografia notturna di assoluto livello.

Può essere più semplice catturare contemporaneamente i dettagli delle parti luminose e scure della foto con il supporto della soluzione HDR. Con il supporto poi di True-Chroma Image 2.0, Blackview BL8000 può riprodurre quasi tutte le tonalità viste in natura, rendendo vividi i vari colori dei fiori nelle foto.

La fotocamera grandangolare da 8 MP del BL8000, con il supporto del grandangolo da 117°, cattura facilmente ampi panorami della natura, offrendo agli utenti una vasta gamma di opzioni fotografiche creative.

Una fotocamera frontale da 16 MP garantisce inoltre colori reali al 100%, replicando perfettamente i toni naturali della pelle, sia che si tratti di un viso truccato o di guance timide. Per scattare foto di gruppo con gli amici non è necessario il selfie stick grazie al supporto del grandangolo da 90° della fotocamera frontale da 16 MP.

La vera sorpresa che attende gli appassionati di fotografia su Blackview BL8000 è il supporto del nuovissimo ArcSoft 8.0 con un miglioramento dei risultati fotografici fino al 18%. Gli utenti possono scattare una foto di grandi dimensioni con le modalità della fotocamera fornite con BL8000, che includono HDR 2.0 per scatti vividi in controluce, Super Night 2.0 per scatti nitidi al buio, Modalità Panorama per scatti ampi in un unico fotogramma, Modalità Bellezza per immagini ottimizzate e la modalità Ritratto per un ritratto di un’opera d’arte.

Infine, c’è anche una modalità Pro che consente agli utenti di regolare le impostazioni della fotocamera come un fotografo professionista, e una modalità Mono che inquadra la foto come un capolavoro immortale in bianco e nero.

Essendo impermeabile, c’è un pieno supporto alla fotografia subacquea, ideale per chi si reca in piscina o, in previsione, per le vacanze al mare.

Qualità costruttiva da “carro armato”

Blackview si è ritagliata una nicchia nel campo degli smartphone rugged. Il modello di punta, il Blackview BL8000, fa della robustezza una caratteristica chiave. La scocca molto pronunciata permette di garantire una protezione di livello militare IP68 e IP69K, offrendo un livello impressionante di resistenza all’acqua e alla polvere (immersione in acqua di 1,5 milioni per 30 minuti). Lo smartphone è anche certificato MIL-STD-810H, il che significa che può resistere alle cadute fino a 1,5 metri. La cosa interessante è che non esiste una certificazione che va oltre gli 1,5 metri di caduta ma Blackview, nella pratica, assicura che lo smartphone è resistente ai lanci fino a 15 metri.

Eventuali graffi o urti accidentali? Il suo Corning Gorilla Glass 5 con resistenza ai graffi assicura una protezione ottimale contro chiavi, monete e tutto ciò che di solito è causa di graffi negli smartphone tradizionali.

Nonostante sia certificato IP68/IP69K/MIL-STD-810H, il Blackview BL8000 aggiunge ancora angoli in gomma rinforzati, coperture sicure delle porte e un telaio in lega di alluminio rinforzato con viti per una maggiore robustezza. Inoltre, questo dispositivo è utile anche per gli avventurieri con la modalità guanti 2.0 per aiutare gli utenti a svolgere il lavoro con i guanti, anche in condizioni esterne estreme da -40 ℃ a +80 ℃.

Insomma, si tratta di un vero e proprio carro armato.

Blackview BL8000 in super offerta col 50% di sconto

Il Blackview BL8000 è stata annunciato solamente qualche giorno fa e, in occasione del lancio promozionale, sta venendo offerto con il 50% di sconto. Ciò significa che il prezzo di listino di $459,98 può essere cancellato in favore del prezzo di $229,99.